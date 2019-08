Por la suba del dólar, controlan que no se retiren productos en supermercados

La Secretaría de Defensa al Consumidor recorre comercios comprobando que se respete la exhibición de precios, stock y que no se limite la cantidad para la compra. Invitan a todos los salteños que detecten irregularidades a denunciarlas en el organismo.

Desde ayer, el dólar registra fuertes subas en toda la República Argentina e intentando evitar las “avivadas” de los supermercados, la Secretaría de Defensa al Consumidor controla principalmente que no se retiren productos de las góndolas.

“No podemos poder límite a los precios, no existe esa facultad, la tiene únicamente la Secretaría de Comercio Interior de Nación y no la ha aplicado en ningún momento. Si estamos controlando el stock y que se respete el precio de los Productos Esenciales. Los supermercados están obligados a respetar determinados precios y nosotros estamos controlando eso,” indicó a Somos Salta su titular, Carlos Morello.

En este sentido, subrayó que si está exhibido el precio pero no el producto, el comerciante estaría incurriendo en una infracción grave, por lo que solicitan a cualquier salteño que se percate de dicha situación, denunciarla en el organismo.

“Después también estamos controlando de que haya exhibición de precios porque por ahí el comerciante saca todos los precios y te cobra lo que se le ocurre. Y también que no se limite la compra de productos. Eso no está permitido, la ley no permite que se limite el número de productos que una familia compra,” indicó.