Mónica Juárez deja la TV para dedicarse a la política: “Está bueno involucrarse”

Visiblemente emocionada, Mónica Juárez, la reconocida periodista y conductora de Telefé Salta, tal cual lo anunciara hace algunos meses InformateSalta, confirmó que dejará la televisión para participar en las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) provinciales que se realizarán el próximo 6 de octubre.

Tras 18 años trabajando en el canal de los salteños, confirmó que hoy, a las 21 horas, se emitirá el último programa del ciclo “Hablemos”. “Me cuesta mucho, para mí la tele es todo, esta es mi casa, pero también entiendo que a veces es necesario cambiar de herramienta para ayudar”, dijo.

Con respecto a su incursión en la arena política, sostuvo que hay un montón de cosas que se pueden hacer. “Estoy convencida de que hay muchas cosas por hacer y que está bueno involucrarse, tengo vocación de servicio, valentía y ganas de cambiar muchas cosas”, indicó.

Anteriormente Juárez, en diálogo con InformateSalta, se definió como una mujer con mucha vocación de servicio y una mirada muy inclusiva. “Nuestra profesión está muy ligada a la realidad, a la calle, lo que nos permite tener una sensibilidad y un conocimiento mucho más grande que trabajando en una oficina, no es lo mismo hacer política desde un escritorio que salir y conocer la realidad, es totalmente distinta”, dijo.

Por último, dijo que una de sus principales fortalezas es que conoce en profundidad la realidad de los salteños a partir de su labor en los medios. “Llevo 10 años recorriendo los barrios, no es algo que me asuste, yo disfruto mucho de conocer la realidad salteña, no necesito ver una foto para conocer su realidad, sé las necesidades que pasa la gente y del esfuerzo que hacen para poder pagar el alquiler, entre otras cosas”, concluyo.