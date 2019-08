Ayudemos a los chicos del comedor Dulce Esperanza a festejar el Día del Niño

Lorena Cruz contó a InformateSalta que hace dos años vive en barrio Apolinario Saravia, camino a La Isla, y desde que se mudó se abocó a continuar la tarea que ya venía haciendo en Villa El Sol durante los 6 años que vivió allí, asistir al que más lo necesita a pesar de su situación económica personal.







Ella trabaja como personal doméstico por hora y los miércoles y viernes brinda una merienda o almuerzo a los más de 100 niños, madres y ancianos que asisten al comedor Dulce Esperanza que funciona en el fondo de su casa.

“Les doy anchi, arroz con leche cuando tengo leche y lo que más les doy es mate y pan que me donan de la panadería del barrio. Vinieron de la Cooperadora Asistencial y me dejó cuatro bolsones. Me iban habilitar una orden y nunca pasó. Yo voy a la Cooperadora y me registran como que me están dando y no estoy recibiendo nada” reclamó.







Solo los acobija dos veces a la semana porque lo hace con la colaboración que recibe al salir a pedir por distintas barriadas de Salta y según su testimonio a veces se hace insostenible, a pesar de la buena voluntad de los de siempre. Este domingo quiere agasajar a los niños en su día.

“Quiero pedirle a la gente que me ayude con juguetes, ropa, calzados, no importa que sean usados, lo importante es que los chicos se sientan feliz, leche chocolatada o gaseosa porque la leche está cara, galletas, pan dulces, sándwiches” indicó.



Para quienes quieran darle una mano a Lorena y a los niños que asisten al comedor Dulce Esperanza pueden comunicarse con ella al 387 577-3358 o llegarse hoy miércoles, el viernes o sábado que estará todo el día a su vivienda en Bº Apolinario Saravia en calle Río San Carlos 2819.