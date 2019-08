Intendentes respaldaron al “Oso” Leavy y le pidieron que Estrada sea su vice

Tras la reunión mantenida con el actual diputado y candidato a senador Nacional Sergio "Oso" Leavy, en la que participaron más de 40 intendentes, Rita Carrera, jefa comunal de Coronel Moldes, en diálogo con InformateSalta, confirmó que todos decidieron apoyar la candidatura del tartagalense como gobernador de la provincia.

De cara a las elecciones PASO provinciales del próximo 6 de octubre, indicó que Leavy fue el único candidato que se acercó a los intendentes. “Nosotros desde un primer momento habíamos dicho que queríamos generar un espacio de participación donde los intendentes nos sintamos representados y sobre toda las cosas escuchados”, manifestó.







En ese sentido, señaló que el gobernador que asuma no debe ser ajeno a lo que pasa en cada uno de los municipios, los cuales, atraviesan diferentes situaciones económicas y sociales. “Sergio Leavy también fue intendente así que entiende la realidad de cada uno”, a la vez que agregó que la elección del domingo dejó muy claro lo que la gente quiere. “No podemos ir en camino contrario”, manifestó.

Sobre la agenda de temas, indicó que hablaron sobre el desarrollo productivo de cada municipio y los recursos que a veces no se distribuyen de manera equitativa. “Hablamos también sobre los problemas de salud, educación, seguridad que se viven en cada localidad, queremos que los municipios también tengan una partida para que puedan trabajar esas áreas y lograr un equilibrio ante las demandas de la comunidad”.





También explicó su alejamiento de Cambiemos, con quien dijo no sentirse identificada, y agregó que si bien no “está peleada ni enemistada” con Gustavo Sáenz tiene diferencias sobre las políticas de gobernabilidad. “Sinceramente no creo que sirva estar en un lugar cuando uno no se siente cómodo”, indicó.

Asimismo contó que le pidieron al “Oso” que su compañero de fórmula sea el actual Ministro de Economía, Emiliano Estrada, con quien tienen gran “afinidad” por su función en el gobierno y comparten muchos proyectos. “Nosotros hemos planteado que si estaba en las posibilidades, sea Estrada quién lo acompañe, aunque es Sergio Leavy el que debe decidir”, sostuvo.

Y para finalizar, confirmó que buscará renovar su mandato en Moldes. “Vamos a intentar ver si podemos darle continuidad a la gestión”, concluyó.