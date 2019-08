Fueron a votar, descubrieron a hombre violando a una nena y la salvaron

Una familia de Monte Grande fue testigo de la aberrante situación cuando se dirigía a una escuela a votar. Con ayuda de la policía, sorprendieron al acusado "in fraganti" abusando a su hijastra.

Un hombre, de 29 años, fue detenido acusado de violar a su hijastra de 12 años en un descampado situado en la localidad bonaerense de Monte Grande. El sujeto fue descubierto por una familia que se dirigía a votar. Efectivos detuvieron al acusado y vecinos piden que se investigue también a la madre de la pequeña. A raíz de la denuncia, trascendió que la víctima ya habría sido abusada por otro familiar cuando tenía 8.

El tremendo suceso ocurrió el último domingo por la tarde, cuando una familia se dirigía a la escuela N° 48 de Monte Grande para votar en las PASO. Mientras estaban caminando por la calle, advirtieron la actitud sospechosa de un hombre que circulaba a toda velocidad en su moto junto a una nena menor de edad. Luego, vieron cómo el sujeto estacionó su vehículo, tomó del brazo a la pequeña y la metió en una casilla de ladrillos medio construir, situada en las calles San Pedrito y Arenales.

Tras ser testigos de lo sucedido, llamaron de inmediato al 911. Pocos minutos después, efectivos se presentaron en el lugar, ingresaron a la construcción y encontraron al hombre desnudo consumando la violación. El acusado, identificado como Franco Emanuel Marcelo Horacio, de 29 años, fue detenido. Luego, se conoció que la víctima era la hija de la mujer con la que estaba en pareja hace dos años. A raíz de esta denuncia, trascendió que la menor ya había sido violada por su primo cuando tenía 8. Vecinos exigen que se investigue a la madre de la pequeña.

Escalofriante relato

"Estabamos yendo a votar en familia cuando, advertimos una situación muy rara. Nos pareció extraño que un hombre circule a toda velocidad hacia un descampado con una nena. Nos asustamos mucho. Todo empeoró cuando lo vimos bajar del vehículo, tomar a la nena del brazo y meterla dentro de una casilla de ladrillos", relataron a crónica.com.ar.

Continuaron: "De inmediato, llamamos a la policía. Los agentes llegaron en menos de cinco minutos y se metieron en la casa en construcción. Nosotros los seguimos. En ese momento, vimos al hombre con sus pantalones bajos y con sus genitales a la vista. La nena también estaba desnuda y con su boca muy roja. El depravado ya la había violado".

"La menor estaba muy asustada y el hombre le hacía gestos con la cabeza. Claramente, la estaba amenazando para que no hable. Afortunadamente, las imágenes explicaron la situación por sí mismas. Los efectivos se lo llevaron y la nena quedó al resguardo de la madre", agregaron los testigos que prefirieron reservar su identidad por miedo a represalías.

La denuncia fue radicada en la Comisaría de la Mujer de Monte Grande. En el establecimiento policial, testigos se cruzaron con la madre de esta nena. "No la puedo cuidar todo el día, estoy trabajando. Ningún vecino me ayudó cuando la violó su primo. Ella tenía 8 años y no hicieron tanto escándalo", escucharon decir a la mujer.

Luego de que el caso trascendió en el barrio, vecinos exigieron que el acusado continúe detenido y solicitan que se investigue a la madre de la pequeña, quien podría haber estado al tanto de la situación. El caso, caratulado como "abuso sexual", está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3 de Esteban Echeverría.