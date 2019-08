La Cámara de Comercio de Salta muy preocupada por la caída de las ventas

Daniel Betzel, presidente de la Cámara de Comercio de Salta, manifestó que “la situación es compleja, esta semana es clave para los comerciantes que tienen el día del niño porque han comprado mucha mercadería para vender, es una de las semana que más venden en el año”, sostuvo.

El empresario sostuvo que hay muchos comercios que no están abriendo. “El comercio, la pyme que viene golpeada hace varios meses, de pronto se encuentra con una incertidumbre total, no sabes a cuánto puede terminar el dólar”, dijo.







La abrupta suba del dólar generó una gran desestabilización en muchos sectores y las subas de precios ya se nota en productos de primera necesidad. “El comerciante no sabes si lo que vende hoy después le va a alcanzar para comprar la mitad, se pierden empleos, la situación es muy compleja. Algunas Cámaras de otras provincias aconsejaban no abrir por tres días pero me parece una irresponsabilidad total porque la gente tiene que comer”, señaló Betzel.