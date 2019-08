Alberto Fernández: “No tiene sentido que nos reunamos”

El candidato presidencial del kirchnerismo, Alberto Fernández, descartó este miércoles una posible reunión con Mauricio Macri, luego de que el mandatario anunciara públicamente que convocará a todos los postulantes que participaron de las elecciones primarias del domingo.

"Francamente no tiene sentido que nos reunamos, porque no nos vamos a poner de acuerdo. Además, no me quiero hacer partícipe de sus normas o sus decisiones. Porque si todos hacemos lo mismo y pensamos igual, qué opciones tenemos en Argentina. Yo no pienso como el Presidente. Creo que tardíamente, desesperadamente toma estas medidas, sin evaluar el costo fiscal ni las consecuencias en los mercados. Ya lo estamos viendo", sostuvo.

El ex jefe de Gabinete aseguró que "el Presidente, lo que tiene que hacer, es gobernar", y afirmó que lo va "a ayudar para que gobierne hasta el último día".