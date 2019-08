“Esperamos que se pueda controlar la situación que aparece como descontrolada”

El gobernador Juan Manuel Urtubey se reunió esta mañana con su gabinete para analizar la situación de la provincia tras los anuncios del presidente Mauricio Macri, que contemplan una serie de medidas económicas tras la suba del dólar.

En diálogo con la prensa salteña, indicó que le pidió a Emiliano Estrada, ministro de Economía, un informe respecto al impacto que va a tener en las arcas provinciales. “Hay algunas que son buenas noticias, lo que esperamos es que se pueda controlar la situación que aparece como descontrolada y genera mucha incertidumbre en el país,” dijo.

En relación al resultado electoral del domingo pasado, el mandatario provincial aseguró que Macri demostró que no tienen posibilidades de competir en segunda vuelta, por lo que trabaja junto a su compañero de fórmula, Roberto Lavagna, para intentar hacerlo.

“Lo que esperamos es decirle a la gente tener, como tenemos, al mejor candidato a Presidente para una Argentina en una crisis como esta. Lo ha demostrado Lavagna en una crisis parecida a esta, vamos a aprovechar las primarias, que la gente sepa que esta polarización ya se terminó, lo que hay que buscar es ver donde podemos tener una alternativa,” manifestó.

Sobre las elecciones en la provincia, ratificó su decisión de “no dejar ningún heredero” e indicó que pretende generar las condiciones para que todos los precandidatos puedan competir en igualdad de condiciones. “Yo los voy a ayudar todo lo que pueda. Ahora, durante la gestión yo no me postulo en ningún cargo en la provincia y después en lo que pueda ayudar, creo que es lo mejor que puedo hacer por Salta,” expresó.