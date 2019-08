Elecciones provinciales: Estrada no descarta ser el compañero de fórmula de Leavy

Sergio “Oso” Leavy, el candidato a senador nacional que más puntos sacó en las Primarias, Abiertas Simultáneas, Obligatorias (PASO) en Salta también pretende pelear por la gobernación y en esta carrera se reunió ayer con más de 40 intendentes.

Durante el encuentro, los jefes comunales le manifestaron su apoyo y le pidieron que su compañero de fórmula y candidato a vicegobernador sea el actual ministro de Economía de la provincia, Emiliano Estrada.

Al respecto, el funcionario no descartó esta posibilidad y aseguró que por estas horas lo está analizando. “Ha llegado el ofrecimiento a través de la reunión en el día de ayer, pero estamos conversando, vamos a ver de qué manera le damos la respuesta y en el menor tiempo posible porque ya se acerque el cierre de listas,” dijo a InformateSalta.

En este sentido, subrayó que tiene que conversar la candidatura con el gobernador Juan Manuel Urtubey, presidente del PJ, partido del que forma parte pero también con su familia y el resto de los precandidatos.

“El gobernador dijo que daba libertad de acción en la elección provincial y en esa libertad de acción muchos intendentes sintieron que la unidad del PJ era lo mejor para este momento de la política salteña y desde ahí fue que los intendentes para tener un acercamiento a la unidad de ese peronismo, le han expresado a Sergio Leavy la voluntad de que yo acompañe la fórmula,” expresó.

Estrada detalló que tienen el común el no acompañamiento a las políticas que lleva adelante el gobierno nacional. “Entendemos que la realidad no pasa por Twitter o por Instagram, entendemos que la realidad pasa por lo que está viviendo la gente, entendemos que la economía es lo más importante en este momento de la Argentina, no existe ningún otro debate más importante que el de la economía,” aseveró.