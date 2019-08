Incertidumbre económica: En las farmacias esperan la inminente suba de los precios

Tras el “lunes negro” que vivió el país y la continua volatilidad cambiaria en el precio del dólar, siguen las novedades sobre cómo la crisis económica está afectando los distintos sectores, como lo fue en el comercio o en las frutas o verduras.

El vicepresidente de la Cámara de Propietarios de Farmacias, Francisco Puló, en diálogo con FM Profesional, comentó cómo está la situación en el rubro farmacéutico al respecto de las complicaciones económicas actuales.

“Sabemos que habrá aumentos en los medicamentos, todos tienen un gran porcentaje de sus componentes dolarizados, o sea que va a venir un aumento seguro”, explicó Puló en primer lugar y agregó: “No sabemos todavía qué impacto va a tener, eso se verá en esta semana”.

Del mismo modo indicó que la preocupación también la viven desde su área. Un ejemplo es lo que está pasando con la parte de importados porque “los proveedores no nos van a vender, estamos esperando las listas nuevas (de precios), con los que teníamos había caído bastante las ventas, imagino que si aumentan mucho más no se va a vender nada”.

Por el momento, los medicamentos no han sufrido un incremento en sus valores, caso contrario de “perfumería, fragancias o importados, ya hubo algún retoque”, reconoció Puló. También dijo que “estamos preocupados por las tasas, por lo que pasará con las tarjetas de crédito”.

Tema no menor es la relación con las obras sociales. “Estamos viendo qué hacemos, no podemos cobrar a 100 días, es un tema que va a necesitar decisiones urgentes, no podemos financiar la actividad de las obras en este contexto, vamos a ir a la quiebra si entregamos pero no reponemos”, concluyó.