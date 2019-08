Marocco confirmó que será el vice de Sáenz: “Me hizo el ofrecimiento y acepté”

Cronológicamente, el experimentado dirigente contó que “el lunes me llamó Sáenz, el martes volvimos a charlar y el miércoles nos juntamos a hacer una síntesis sobre lo que veníamos hablando y la verdad que tuvimos muchas consecuencias, y allí me hizo el ofrecimiento, el cual acepté”.

En comunicación telefónica con De Buena Fuente (FM Atlántida 93.5), reconoció que “hay un sustrato común con Gustavo porque ya trabajamos juntos cuando fuimos concejales al igual que en la intendencia de Tanoni, y después nos encontramos en la campaña cuando perdió la senaduría en el 2013, y siempre que nos cruzábamos hablábamos de política, y la verdad que coincidimos en el análisis de la realidad de la provincia, lo que también me movilizó para participar”.

“Más allá de su juventud y mi experiencia, ambos somos peronistas y eso representa mucho en la actualidad respecto a la crisis dirigencial e institucional que viven los partidos políticos”, prosiguió, al tiempo que agregó que “hay un divorcio entre Salta y las políticas nacionales, y lo que se trata de hacer hoy es tener otro tipo de puente porque la provincia está para más de lo que hoy representa”.

Crítico de la gestión de Mauricio Macri, afirmó que “yo creo que este gobierno nacional ha fracasado rotundamente por eso la gente se expresó así en las urnas el 11 de agosto pasado, y los que quieran seguir siendo macristas en el frente, lo seguirán siendo, pero yo seguiré siendo peronista, y cuando hablé con Sáenz sobre su pertenencia ideológica, él reafirmó que sigue siendo peronista, lo que no quita que pueda tener funcionarios de otros signos políticos en su gobierno”.

Por último, aclaró que “Sáenz representa a un espacio del peronismo, y fue candidato a vicepresidente con Alberto Fernández de jefe de campaña, por lo que los peronistas no tenemos que ser kirchneristas o no kirchneristas, y no creo en la conversión al kirchnerismo de Gustavo Sáenz, sino en sus condiciones de peronista de los últimos años”.