Crisis en la industria: Iveco y Honda despidieron a más de 700 trabajadores

La industria automotriz suma una nueva ola de despidos y suspensiones, el turno le llegó ahora a Honda que anunció que dejará de producir automóviles en su planta de Campana, la decisión adoptada por la empresa implica el despido de alrededor de 700 trabajadores y trabajadoras.

A los despidos en la empresa automotriz Honda se suma el anuncio de la suspensión del todo el personal, a partir del viernes en Iveco, en Córdoba. La decisión adoptada por los directivos es producto de la falta de insumos y la disparada del dólar.

Sobre las suspensiones, la Agencia de Noticias RedAcción informa que "el vocero del SMATA en Córdoba, Leonardo Almada, manifestó: "Vamos a tener suspensiones por parte de la empresa para el viernes, hay insumos que no tienen precio y los proveedores no los traen". Y agregó: "La situación es comprometida. No tenemos información de otras plantas".