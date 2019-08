Pasaron 22 años de Cebollitas: mirá cómo está hoy “Gamuza”

En 1997 llegaba a la televisión argentina Cebollitas(Telefe), una serie infanto-juvenil, con una propuesta diferente pero, también, de la mano de Cris Morena.Contaba las aventuras y desventuras de un grupo de niños que jugaban al fútbol en un club de barrio que se llamaba igual al primer equipo en el que jugó Diego Armando Maradona. Dentro del elenco se encontraba su hija mayor, Dalma, pero también otras figuras del espectáculo como Carmen Barbieri, Mercedes Funes, Gino Renni, entre otros.

Uno de los actores más seguidos por todos era “Gamuza” el más chiquito del grupo de amigos que siempre sorprendía con sus ocurrencias. Comenzó a interpretar su personaje a los 8 años, hoy con 30, luce totalmente diferente.

Brian Caruso, como es su verdadero nombre, sigue desempeñándose como actor, conductor, cantante y también es Director de cine.

“Siempre en una novela resalta un chico más chico: todos tenían 14 y yo, 8. Gamuza era tierno y se ganó el corazón de la gente por su historia, porque se las rebuscaba, era picaresco, quería saberlas todas y era chico”, contó.

“No era un chico común, era raro porque si iba a comer tenía 20 personas alrededor. Fue una infancia linda, era increíble el reconocimiento masivo”, recordó.

Sobre su presente, el actor reconoce que ya no vive el éxito de aquellos tiempos. “Cuesta todo, así que no vivo plenamente del teatro. En todo este tiempo empecé a hacer cosas para mí: terminé la carrera de Dirección de Cine, además de la de Sistemas, e hice cursos que me sirven para trabajar”, detalló.

Pese a que su personaje quedó en el recuerdo, Brian aprovecha cada tanto y lo trae a la memoria en su cuenta de Instagram con algunas nostálgicas publicaciones.



Mirá la foto: