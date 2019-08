Urtubey iniciará el proceso para renovar a dos jueces en la Corte

Hay un tema pendiente de resolver fundamental para la vida institucional de la provincia. Entre noviembre y diciembre vencen los mandatos de tres jueces de la Corte de Justicia de Salta y una de las dudas que había era conocer si es que el gobernador Juan Manuel Urtubey tomaba la responsabilidad de iniciar el proceso para ocupar esas próximas vacantes. El mandatario adelantó a El Tribuno cuál será su postura con respecto al máximo tribunal.

Dijo que propondrá renovar en sus cargos a Ernesto Samsón y Guillermo Catalano, cuyas funciones terminan el 29 de noviembre y el 3 de diciembre, respectivamente. Y en el caso de Guillermo Posadas, a quien se le cumple el plazo de seis años de mandato el 29 de diciembre, dio a conocer que dejará la decisión de ocuparse de su reemplazo o continuidad en quien lo suceda en el Gobierno.

El proceso de designación de un juez de la Corte tarda, al menos, dos meses, porque al postulante se lo somete a la posibilidad de que se lo impugne o bien que sume adhesiones. El Senado provincial también tiene que definir si es que presta acuerdo al candidato, que debe ser nombrado por el Poder Ejecutivo.







Para cumplir con todos esos pasos, Urtubey precisó que iniciará los trámites de designación "a más tardar el mes que viene". "Naturalmente, voy a mandar los pliegos porque es lo que corresponde, en mi lógica, es la renovación. Eso es lo que hice en todos los casos que pude, salvo en casos de jubilaciones o renuncias", dijo el gobernador.

En cuanto a Posadas, consideró que "no corresponde" decidir sobre su vacante. "Su cargo termina fuera de mi mandato, no voy a mandar el pliego en ese caso, aunque el proceso debería empezarlo yo, pero no corresponde que lo haga en mi gestión, lo tendrá que hacer la otra", explicó el mandatario.