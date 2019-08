Jóvenes innovadores buscan despertar en otros la vocación digital

La apertura de la actividad estuvo a cargo de Martín Güemes, secretario de Modernización del municipio, quien llevó saludos del Intendente Gustavo Sáenz y recalcó la importancia de este tipo de acciones para despertar en los jóvenes la vocación digital y detectar oportunidades futuras de desarrollo profesional.

“Temas como programación, robótica o impresión 3D no son los trabajos del futuro, son las oportunidades del presente; por eso queremos inspirar a jóvenes y trabajamos en articulación entre organizaciones sociales, empresas privadas y gobiernos para generar espacios de aprendizaje”, destacó Güemes.

El primer expositor fue Gino Tubaro, un joven innovador argentino que diseña e imprime prótesis ortopédicas de pies y manos en 3D con colores y formas de superhéroes para ayudar a personas con discapacidad, sobre todo a los niños. Junto a su equipo de trabajo, llamado Atomic Lab, han recibido numerosos premios y distinciones por su compromiso y ayuda social. Gino ya entregó más de mil cien prótesis a personas que las necesitaban y cuenta con 1500 embajadores que imprimen sus diseños en todo el país.

Luego fue el turno de Mercedes Banegas, quien forma parte del taller de robótica de la Escuela de Comercio nº 5003 “José Manuel Estrada” de San José de Metán y se ha convertido en una referente educativa digital ya que junto a su equipo capacitan en programación a otras escuelas, ganaron un reconocido certamen en Colombia y participarán de otro en México.

Finalmente, María Vallejos, otra joven innovadora inspiró a los cientos de chicos presentes a introducirse en el mundo de la tecnología y las oportunidades que representa.

El evento, auspiciado también por el Ministerio de Educación de la Provincia de Salta, se realiza en el marco de “[email protected]”, un programa que está llevando a cabo la Municipalidad de Salta junto a Telecóm y a la fundación Educación IT. La Subsecretaría de Vínculos y Cooperación Internacional -a cargo de Constanza Figueroa- articula este programa que se encuentra formando en el Punto Digital del Centro Integrador Comunitario del barrio Unión a 80 jóvenes que no pudieron estudiar y que actualmente no cuentan con un trabajo formal.

También estuvieron presentes autoridades de las escuelas, el director de Relaciones Gubernamentales de Telecom Argentina, Pedro López Matheu, y Susana Menéndez, de Relaciones Institucionales de la compañía.