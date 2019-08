Quita del IVA en 13 productos, ¿se sentirá en el bolsillo de los salteños?

Pese a la decisión del presidente Mauricio Macri de quitar el IVA de 13 de los 49 productos de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), los vendedores minoristas advierten que no impactará de forma notoria e inmediata en el bolsillo de los consumidores, y que en el mejor de los casos, solamente se moderarán parcialmente las subas que las firmas alimenticias estaban empezando a imponer en los productos.

En ese marco, Florencia, dueña de un negocio céntrico, en diálogo con InformateSalta, manifestó que con la devaluación acumulada resulta difícil pensar que los consumidores puedan percibir alguna baja en el precio de los productos. “Por más que quiten el 21%, sí se sigue devaluando es lo mismo, a mi me aumentaron más de un 30% los productos”, contó.

La joven advirtió que producto del alza del dólar, se vieron obligados a remarcar los valores, lo que a su vez, generó una baja en el consumo. “La gente compra mucho menos, y te preguntan siempre el precio antes, está muy difícil para todos”, indicó preocupada.

También manifestó que el impacto de la medida del Gobierno Nacional no será inmediato puesto que la mayoría de los negocios compró los productos con el IVA incluido. “Yo fui ayer al mayorista y ya compré con el 21%, no lo puedo bajar”, explicó.

Asimismo se mostró preocupada por la falta de precios de referencia. “El lunes a la tarde estuve cerrado porque no tenía precios, y tuve que abrir el martes sin precios, yo no me puedo dar el lujo de cerrar hasta que yo tenga un precio, yo vivo el día a día”, manifestó.

En el mismo sentido, hizo hincapié en la incertidumbre en el mercado. “En los mayoristas no me quisieron vender hace dos semanas y me restringieron la venta a un bulto, y ahora me acaba de llamar el molino para decirme que todavía no fueron notificados de la quita del 21%, por lo que el camión que pedí esta semana no me va a llegar con ese descuento”.

A su turno, Jorge Moreno, dueño del mayorista salteño Atlas, en comunicación con InformateSalta, indicó que aún la medida no impactó en las góndolas y señaló que todo dependerá exclusivamente de los proveedores. “Nosotros dependemos de ellos más que nada”, afirmó.

Finalmente, indicó que para el mayorista el gravamen sobre los productos es siempre del 21.5%, con excepción de la carne que es del 10.5%. “Depende si se compra en Salta o afuera”, concluyó.

Precios en suba

Desde el lunes hasta hoy, la yerba Amanda pasó de $70 a $100; las golosinas sufrieron un aumento de entre un 15 o 20%, fiambres un 40%, la harina y la grasa aumentaron más de un 30%, y aún hay mucha incertidumbre con respecto al valor del pan. “Estamos esperando la decisión de la Cámara de Panaderos”, indicaron.