Joven trans fue atacada a martillazos: tiene múltiples fracturas de cráneo

Una joven trans santiagueña fue brutalmente atacada a martillazos, y por la feroz agresión tiene múltiples fracturas de cráneo.

Se trata de Celeste Sequeira, una joven radicada en Capital Federal.

Daniela Grimaldi publicó en su cuenta de Facebook:

"Otro caso más de violencia de género y de intento de transfemicidio... Pidamos por la pronta recuperación de Celeste Sequeira, Santiagueña, radicada en la Capital Federal, está siendo operada en estos momentos ya que padece múltiple fractura de cráneo, la operación es muy delicada y riesgosa.. En el día de ayer, Celeste sufrió unataque brutal en su propio departamento de la calle Suipacha y Córdoba en el microcentro porteño, se resistió a un posible robo y el tipo acudió a atacarla con un martillo en dónde le reventó la cabeza, la dejó tirada ensangrentada, inconsciente. Ojalá la justicia pueda actuar de manera inmediata. Pido una cadena de oración por su recuperación."

Una familiar de Celeste confirmó el bestial ataque que sufrió: "A la 1.30 de la madrugada me llamó Celeste desde Buenos Aires diciéndome que le habían entrado a robar y que estaba muy golpeada, que le habían pegado con un martillo en la cabeza y toda la cara. Que el tipo estaba sacado, que la quiso arrojar por la ventana y, gracias a Dios, la ventana no se abrió. Me dijo que forcejeó mucho. Supuestamente, el atacante es el tipo que trabaja como portero del edificio. Me pidió que le avise a su familia. Después ella se desvaneció y pasó a terapia. A la mañana nos dicen que necesitaba una cirugía de urgencia porque tenía hundimiento de cráneo y coágulos. El médico pasó un informe por WhatsApp, y en ese momento decidió viajar la familia de Celeste. El hermano, la madre y la hermana están llegando a las 11 a Buenos Aires. Ya salió de la cirugía, duró 3 horas, fue complicada, pero al menos está estable. Hay que ver su evolución. Hoy la podrán ver sus familiares y hablarán con la Policía, para enterarse de las novedades de la investigación", cerró.