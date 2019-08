La carta de renuncia de Nicolás Dujovne: "Es necesaria una renovación definitiva en el área económica”

El ahora ex ministro de Hacienda le agradeció a Mauricio Macri su paso por la gestión pública.

Nicola Dujovne renunció al cargo de ministro de Hacienda a través de una breve carta en la que dijo que fue un honor haber ocupado el cargo y vinculó su salida al resultado de las PASO. "Mi renuncia es coherente con la pertenencia a un gobierno que escucha a la gente", expresó.

"En el día de hoy he decidido presentar mi renuncia al cargo de Ministro de Hacienda de la Nación, que he ejercido desde enero de 2017. Lo hago convencido de que, en virtud de las circunstancias, la gestión que liderás necesita una renovación definitiva en el área económica", afirma el ahora ex ministro en un tono coloquial, dirigido al presidente Mauricio Macri.

En la misiva, de apenas cuatro párrafos, Dujovne marca que su renuncia es "coherente con la pertenencia a un gobierno y espacio político que escucha a la gente y que actúa en consecuencia". En pocas palabras, el resultado de las PASO no solo fue un mazazo contra el Presidente, sino un rechazo a la política económica que el propio Dujovne delineó para la Argentina.

"Como bien sabés ─le escribe a Macri─ puse todo de mí, tanto personal como profesionalmente, para contribuir a la construcción de una Argentina distinta, moderna, integrada al mundo, plural y con los equilibrios macroeconómicos necesarios para un desarrollo sustentable".