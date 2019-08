Quién es Hernán Lacunza, el nuevo ministro de Hacienda de la Argentina

Hernán Lacunza siempre tuvo dos aspiraciones profesionales: ser ministro de Economía o presidente del Banco Central. A partir de hoy ya cumplió con una. Después de casi cuatro años a cargo de la cartera económica de la provincia de Buenos Aires, Lacunza tendrá la difícil tarea de asumir tras una semana en la cual la moneda se devaluó 21%, dos agencias le bajaron la calificación crediticia al país y la derrota en las elecciones primarias le quitaron al Gobierno poder para fijar las expectativas y calmar a los mercados.

Lacunza estudió economía en la Universidad de Buenos Aires (UBA) e hizo su posgrado en la Universidad Di Tella (UTDT). Su función en el sector público comenzó cuando fue director del Centro de Economía Internacional, un think tank de la Cancillería dedicado al diseño de la estrategia de inserción internacional y de promoción comercial de la Argentina, donde estuvo entre 2002 y principios de 2005.

Luego pasí a ser gerente general y economista jefe del Banco Central entre 2005 y 2010, cuando Martín Redrado era presidente. De hecho, ambos economistas se conocían de la consultora Fundación Capital, de la cual Redrado es fundador, y eran parte del equipo económico de Sergio Massa. Sin embargo, la relación entre los dos comenzó a tensarse y Lacunza fundó su propia consultora, Empiria Consultores.

En 2013, Mauricio Macri, como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo convocó para ocupar el puesto de gerente general en el Banco Ciudad. Con la victoria de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, Lacunza pasó a ser el ministro de Economía bonaerense.

El flamante ministro tendrá como responsabilidad continuar la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por lo pronto, Lacunza ya estuvo en contacto con Roberto Cardarelli, el encargado de auditar las cuentas públicas del Gobierno, por sus funciones en la Provincia. La última vez que se vieron fue en una reunión que mantuvieron en abril pasado.

En marzo pasado, el entonces minsitro bonaerense dijo al respecto de las altas tasas de interés real: "Como ministro de Economía me gustaría tener una tasa que sea del 5%, pero lo importante es que el paciente no vuelva a terapia intensiva, que es la razón por la que la tasa llegó al 70%. Ahora no debemos pecar de ansiosos porque si se baja la tasa demasiado y nos pasamos, el dólar lo hace cantar".

