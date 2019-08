Sin Vueltas con Alfredo Olmedo: “Me siento honrado de la fórmula que llevamos con Nanni”

El pasado sábado a la medianoche expiró el plazo para la presentación de listas de precandidatos para las elecciones provinciales de Salta. El próximo 6 de octubre serán las PASO y el 10 de noviembre las Generales. Los salteños elegirán gobernador, intendentes, diputados y senadores provinciales y concejales. Alfredo Olmedo sorprendió con su compañero fórmula: Miguel Nanni.

Fórmula a gobernador inédita

Pasadas las 19 de sábado, InformateSalta confirmó la precandidatura Olmedo – Nanni. “Me siento honrado de la fórmula que llevamos adelante con el diputado Nanni, es una fórmula perfecta. Yo represento una irrupción en la política, una forma distinta de hacer política, y no solo Nanni sino el UCR tiene una institucionalidad demostrada en todos estos años de democracia” indicó en Sin Vueltas de InformateSalta.

Olmedo consideró que serán un canal distinto a todos sostenida por cuatro columnas vertebrales para sostener una democracia. “En la mayoría de los lugares llevamos una sola lista, gobernador, diputado, intendente, concejal. Esto le dará posibilidad a la gente no tener confusiones, le dará claridad, de transparencia. No tenemos en nuestro frente electoral ningún candidato que tenga una causa judicial por corrupción, nos hace distinto a todos” agregó.

Así es que el precandidato a gobernador por Salta por el frente que lleva su nombre, indicó que con Nanni comparten la visión de institucionalidad, de luchar para que los poderes sean independientes y en el cumplimiento de sus papeles. “Que un gobernador tiene que ser responsable y un vicegobernador actuar con firmeza no sólo con las leyes sino cuando no está el gobernador; es en lo que hemos confluido con Miguel Nanni y me siento muy orgullo y siento que el también”.







Un cierre de listas complicado

El precandidato a gobernador denunció que en los últimos días la política se vio involucrada con la corrupción. “Hubo candidatos que cobraron dinero por venderse, imagínese que si un candidato cobra dinero antes - que se puede esperar para el pueblo -, nos sentimos honrados en que en nuestra lista en toda la provincia ninguno vino a pedir dinero, y el que vino, lo hizo por convicciones. Él que vino a pedir dinero no lo encontró y rápidamente lo fue a buscar a otro frente” dijo indignado.

Además, Olmedo se mostró crítico con los frentes que llevan decenas de listas ya que esto no permite bajar el costo político. “Hagamos de cuenta que ese frente tiene la posibilidad de ser gobierno, tome el listado de todos los candidatos, hay que acobijarlos a todos y habría que prohibirlo directamente porque sino le están haciendo mucho daño a la sociedad. “Él que estuvo negociando en la campaña después lo tienen que poner en algún cargo público, así no vamos a salir adelante” sostuvo en Sin Vueltas de InformateSalta.

En este marco, el Frente Olmedo Gobernador cerró filas con Andrés Suriani para precandidato a intendente y Cristina Fiore encabezará la lista de diputados provinciales. “Tenemos algo en nuestras listas que quizás no tenga que ver con los otros, es la sociedad misma que está en las listas. En la mayoría de los casos no actuaron en política (…) Hoy Salta va a tener la oportunidad de tener gente que conoce cada rincón de la provincia y la idiosincrasia, que quiere salir adelante. Se viene un gran cambio en Salta”.







Las propuestas

En consonancia con su prédica política, Olmedo ratificó su lucha en defensa del niño por nacer, en contra de la ideología de género y en defensa de la educación religiosa en las escuelas. “Yo me he expresado con una posición muy fuerte por la vida del niño por nacer, que curiosamente en Salta nadie la defiende, porque el protocolo de la muerte que llevo adelante el gobernador Urtubey está habilitando el aborto directo y nuestra provincia es próvida”. Ante esto prometió que una de sus primeras medidas será sacar este protocolo de los hospitales públicos.

Por otro lado, el actual diputado nacional ratificó que buscará volver al orden, al respeto de las instituciones, la autoridad a las maestras y a la policía. En cuanto a cuestiones económicas anunció su propuesta de bajar de impuestos agrandando la base. “Tenemos que lograr que todos paguen, pero menos, eso dará la posibilidad de recaudar más” adelantó Alfredo Olmedo en Sin Vueltas de InformateSalta.











La mirada tras la derrota nacional de Macri

“El pueblo es soberano, y no se equivoca y de pronto puede haber o no un voto castigo que va más allá de lo que piensa ideológicamente. Fui el único político de la Nación que le dijo al presidente Macri tres años antes que ese no era el camino. Toda la política lo alentaba a ese camino de fomentar la vagancia a través de crear los impuestos, quebraron la clase media, y por consiguiente quebraron la clase baja” expresó Alfredo Olmedo sobre los resultados de la PASO nacional el pasado domingo 11 de agosto.

Incluso señaló el debate del aborto a nivel nacional como el tema que acrecentó la crisis institucional del país. “A partir de ahí el país se quiebra porque no se no puede ir en contra de las leyes naturales de Dios, nunca más nos salió nada bien, todo lo que vino fue un desastre” agregó.