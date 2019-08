Es oranense, tiene una cerrajería, y es finalista en Miss Mundo Argentina

Se trata de Silvana Tessore, de 25 años y cerrajera de profesión. Se encuentra entre las 10 finalistas para Miss Mundo Argentina, certamen que elegirá el próximo mes de setiembre a la ganadora a nivel nacional.

“Miss Mundo es un certamen de belleza pero no como los de antes, que tenían un estereotipo que seguir de mujeres, sino que ahora se ve más lo que son los proyectos de vida, se ve más alguien que represente la cultura no es tanto lo estético”, explicó la oranense, que ama los tatuajes y estudia flamenco.

Cuenta que nació y se crió en Orán, pero al terminar la secundaria se mudó a Salta a estudiar abogacía: “Hice hasta 3er año y me di cuenta de que no era lo mío, así que decidí dedicarme a lo que me gusta. Empecé con el tema de cerrajería. Estudié, me matriculé, hasta tengo mi taller y sigo capacitándome para desempeñarme en lo que es cerrajería del automotor”.

Cuenta que en Orán se siente muy apoyada por la gente. "Es un gran desafío”, expresó.





“Todo esto comenzó el año pasado cuando mi mamá me inscribió y no me tenía mucha fe porque en Orán y en Salta hay chicas hermosas y bueno quedé. Dije voy a representar a mi provincia. En las eliminatorias toda la producción del concurso nos llevó a Uruguay, a Brasil, Paraguay, nos hicieron conocer muchísimas cosas gastronómicamente y culturalmente; nos hacen sentir muy cómodos, aprendés un montón”, contó a La 20, Orán.

La final será el 21 de septiembre, aunque todavía no está seguro el lugar donde se va a realizar.

“Yo les diría a las chicas que se animen, porque es una gran experiencia, que no tengan miedo de ser quienes son”, finalizó.