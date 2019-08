Dos lesionados en moto tras chocar un automóvil en Tavella y ruta 26

Alrededor de las 6.20 de este lunes 19, un automóvil guiado por un hombre mayor de edad circulaba por avenida Tavella, cuando fue impactado por un motocicleta quien viajaba acompañado. Según el relato del propio automovilista se pasó el semáforo de ruta 26 en rojo.

El automovilista contó a FM Cielo que venía por la Tavella y le salió la moto. "Estaba en rojo el semáforo de ellos y salió y me pegó a mí. Se disparó y lo pilló la policía a cuatro a cinco cuadras, a mí me golpeo el brazo nada más, iba a trabajar. Lo trajo la policía hasta acá pero no tenía nada, la chica pegó en el auto, ellos venían sin casco. La chica estaba consciente pero la trasladaron en ambulancia".







Luego del impacto, el auto chocó contra un semáforo tratando de maniobrar y la pareja de motociclistas derrapó, por lo que, fueron trasladados en ambulancia. En tanto, el conductor del auto resultó con lesiones leves y permanecía en el lugar.