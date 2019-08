Ebrio al volante chocó un auto estacionado en el microcentro salteño

El siniestro se registró alrededor de las tres de la mañana. Un automóvil se encontraba estacionado sobre calle Mendoza entre Ituzaingó y Pellegrini, como cada día ya que su propietario vive en la cuadra. Una hora antes, habían dejado estacionado el vehículo, luego de volver de una reunión familiar. Recién se disponían a dormir cuando sintieron un fuerte ruido.

"Sentí el alarma del auto, me levanté, mi suegra desde abajo me grita - levantate porque te chocaron el auto -. Mi casa es allá bajo el farol y el auto fue arrastrado unos metros. Era una Renault Duster, el conductor estaba alcoholizado. Me chocó el auto, me pedía disculpas pero no lo podía dejar pasar. La verdad que me arruinó, me arruinó la semana, me arruinó el día, soy comerciante trabajo con el auto".







El joven comerciante agradeció que solo se hayan registrado daños materiales ya que que la zona es muy transitada, incluso hay una parada de taxis y un rato antes habían descendido de él.

"Esto es un daño material, tengo que agradecer que no estaba mi hija, que no había otros autos, que no estaba el auto de mi suegro que a veces también duerme afuera, que no había gente pasando por la vereda por la hora, que no había taxis en la parada de taxis por la hora. Ojalá esto se solucione cuanto antes para que mi auto pueda estar cuanto antes andando y yo trabajar con él. No consuman alcohol sin van a manejar" dijo el damnificad a Telefé Salta.







En tanto en el lugar se observaba el traslado en grúa del vehículo dañado. Sin conocerse el destino del conductor ebrio y su Renault Duster.