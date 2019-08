Cantantes, actores, taxistas, deportistas, también se arriman a la vida política

Periodistas que quieren ser políticos y políticos que quieren ser periodistas y tener sus propios medios y canales para posicionarse y llegar a la opinión pública. Así es la democracia, donde todos pueden participar y la gente puede elegir libremente a sus representantes. Sin embargo se vuelve difícil conocer a los 4.000 nombres que competirán para concejales y a las 178 listas de precandidatos a diputados. Acá te contamos algunos que son "populares" por el sector donde se desempeñan.

Cada vez más se puede ver a personalidades de distintos sectores sumarse a la vida política y con la última presentación de listas de precandidatos quedó más en evidencia. Carlitos Melian, el rey de los “muñequitos” que animan fiestas y cumpleaños infantiles, ya había intentado acercarse a la política pero recién ahora conformará parte del “Proyecto Joven” como candidato a diputado.

Carlitos Melián







El cantante José García, tras su paso por los medios como notero, ahora busca ser concejal del Partido Fe. El actor Rolando Serrano, que ganó popularidad y reconocimiento por su participación en la segunda temporada de serie El Marginal con el papel protagónico de “el Sapo”, participará como precandidato a diputado provincial en la lista “Celeste y Blanca D” del Partido de la Victoria.

Roly Serrano

El ex boxeador Luis «Potro» Abregú se suma con la lista Transformación y Progreso como precandidato a concejal y el ex técnico de Gimnasia y Tiro, Víctor «Tano» Riggio con la lista Renacer. El ex presidente de la Asociación Salta Basket, también partícipe en el sector empresarial y presidente del Centro Vecinal 20 de Febrero, Tupac Puggioni, competirá en dos listas como precandidato a diputado para el partido Izquierda Popular.

Potro Abregú

Finalmente también se podrá encontrar para la categoría de Concejal a la dirigente del Club Mitre y ex presidente de la Liga Salteña de Fútbol, Blanca Chacon Dorr y la entrenadora física Candela Correa, quién indicó a InformateSalta el febrero: “Decidí ‘saltar’ desde mi trabajo social y trabajar en la política,a veces no tengo las herramientas para cambiar la realidad o poder ayudar a las personas como me gustaría; esto es un paso más en mi trabajo social”.