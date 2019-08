Hemofílicos sin tratamiento desde hace 4 meses por parte de INCLUIR Salud

Ana y Lucas relataron en FM Express la situación que hoy les toca vivir ante el faltante de los factores mensuales que requieren sus hijos y familiares que padecen hemofilia, una enfermedad genética que se trasmite de madre a hijo varón.

En Salta, los pacientes que padecen esta enfermedad y que deberían recibir a través de Incluir Salud los factores para el tratamiento están con carencia hace 4 meses y no reciben respuestas.

Lucas, papá y abuelo de pacientes hemofílicos, contó que en su caso presentó un amparo judicial, que hizo por medio del Juzgado Federal. Además de una medida cautelar de la cual espera una respuesta en horas del mediodía.

“Mis dos hijos ya no van a la escuela, uno de 15 que lo dejé de mandar porque le duele el cuerpo. Llego todas las noches a la casa y lo veo, le duele la pierna, le duele la rodilla, los codos, es horrible. Ahora el más chico me camina rengo y me pide que quiere ir a la escuela, pero que hago si se golpea, es la vida de él, no me puedo arriesgar a eso” agregó.

En tanto, Ana dijo que es una enfermedad que les quita fuerzas y es primordial recibir los factores indicados por el hematólogo. Indicó que tiene una denuncia en el ANMAT debido a que se le envió una droga que provocó una reacción alérgica, pero a pesar de toda esta situación al tiempo le enviaron la misma droga que casi mata a su hijo.







“Hay momentos en que ellos se sienten débiles, mi nene me dice, necesito factor, me siento débil, no tengo fuerza, me duele esto, me duele aquello, me nene hizo una hematosis en el tobillo derecho, no caminaba, no tenía factores, me fui con mi nene con el tobillo así de inflamado. Hablé con el medico de PROFE, me dijeron que el pedido esta hecho, que ellos no tienen la culpa, pero todos los meses te viene el descuento de la obra social”.







Por último, los damnificados denunciaron que reciben un trato totalmente inhumano de parte de la obra Social Incluir Salud y en particular de quien es el encargado de enviar los pedidos.