Socco Construcciones desmiente las acusaciones de estafa

Ex empleados habían denunciado mediáticamente a la empresa constructora por supuestos despidos sin previo aviso y por dejar a 27 familias sin su vivienda. Facundo Socco aclaró la situación a InformateSalta.

Tras la denuncia mediática contra la empresa Socco Construcciones de la ciudad de Orán, su propietario Facundo Socco aclaró a InformateSalta que la empresa no estafó a ninguna familia oranense y que finalizó el contrato con sus empleados bajo el marco de la ley.

Uno de los reclamos sostenía que la empresa había cerrado sin dar explicaciones, ante lo cual su propietario indicó que diez días antes del cierre definitivo se notificó a los empleados y a los clientes. “No es que se les cerró la puerta o que llegaron un día y no encontraron nada. Yo viajé diez días antes para gestionar. No es que desaparecimos tenemos oficinas en Jujuy, Tartagal, Salta, Tucumán” aseguró Facundo Socco.

En este marco, explicó que la misión de la empresa es asistir a las personas que necesitan acceder a una vivienda. “Hacemos proyectos 100% financiados. No pedimos anticipos, entregamos la propiedad y cuando tomas posesión sobre la propiedad empezás a pagarla. Previo a eso tenemos un tiempo prudencial para ver si sos solvente, cumplimentas con el pago, sos ciudadano argentino, podes recibir el beneficio, somos una empresa privada que tiene que tener la certeza de poder cobrar la cuota” agregó el empresario.

Socco explicó que al iniciar con su sucursal en Orán, el objetivo era trabajar junto al municipio, sin embargo, esto no se terminó concretando. ”Decidimos poner la oficina con la idea de después poner la fábrica (de viviendas) directamente en Orán, con el paso del tiempo no nos habilitaban y no se concretó”.

Esto habría sido el motivo, por el cual, la empresa Socco solicitó a las familias beneficiarias un pago en concepto de flete para solventar combustible, armado y transporte. “Esto es a lo que ellos llaman anticipo. A esas familias se las llamó a todas, para comunicarles si querían esperar o recibir la casa. Si querían que le devolvamos el 100% de su dinero, la mayoría decidió esperar. Solo hay dos familias que querían el dinero y se les reintegro. Tenemos recibo y todo” explicó Socco a InformateSalta.







Sobre el reclamo de los empleados, el propietario de la empresa constructora indicó que a los que quisieron negociar se les negoció, liquidó y desvinculó. “Aquellos que tomaron una actitud patoterista, donde se llevaron equipamientos de la empresa, no se lo llamó a negociar, hablo de dos personas”.

Socco manifestó que el sistema laboral de la empresa es bastante sencillo ya que, al momento de contratar se le da el beneficio de elegir sus propios horarios y luego solo se les piden presencia y que asistan coherentemente a los potenciales clientes. “No pueden manipular la información, ni tergiversar para vender más. Y estas personas metían carpetas a lo loco solo con el DNI, diciéndole que le iban a entregar la casa para cobrar comisiones ya que pagamos por cada carpeta. Cuando empezamos a echazar, porque estaban mal gestionadas, empezó la molestia” recordó con respecto al conflicto laboral.

Finalmente, Facundo Socco indicó que a través de la empresa han ayudado a mucha gente a tener su primera vivienda. “No hay otra empresa que haga algo similar a lo que hacemos nosotros, primero te piden un anticipo exorbitante para venderte la casa. El destino que le estamos dando nosotros a los bienes es más bien social para ayudar a paliar la crisis habitacional. Vengo de una familia humilde, me tocó alquilar, vivir en situación de calle. Hoy me toca estar de este lado de la vereda y quiero hacer el bien”.



Sobre Socco Construcciones

"Le aprecio por que usted me está facilitando un techo, valoro este trabajo suyo" indicó una beneficiaria de la empresa tras recibir su vivienda.