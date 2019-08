¿Cuándo es el próximo feriado?: también cae sábado y viene con otro lunes "no laborable"

El sábado 12 de octubre es el próximo feriado, aunque será trasladado para el lunes 14 de octubre como "día no laborable"

El sábado 17 de agosto se conmemoró el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín y por eso se trató de un día feriado, aunque al caer un sábado varios no pudieron disfrutar del "beneficio" de no ir a trabajar.

En este contexto hay que decir también que este lunes 19 es considerado como "día no laborable" para favorecer el turismo interno. Sin embargo, quedaba a potestad de las empresas definir si el trabajador debe o no ir a trabajar y además la jornada no se pagaba extra como sí sucede con un feriado común.

Por eso, y dado que varios trabajan hoy con normalidad,ya surge el interrogante sobre cuándo es el próximo feriado, y la respuesta no es la más alentadora, ya que faltan exactamente 54 días para esto.

El sábado 12 de octubre es el "Día del Respeto y la Diversidad Cultural" y es feriado, aunque sucederá lo mismo que este fin de semana. En efecto, el lunes 14 será "día no laborable".