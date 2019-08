Lacunza: "El mandato central es garantizar la estabilidad del tipo de cambio"

Tras asumir el cargo de Ministro de Hacienda, Hernán Lacunza indicó que el mandato central de su gestión será garantizar la estabilidad del tipo de cambio. Todos los demás objetivo estarán subordinados a este.

Por otra parte, aseguró que no es necesario que el dólar que se encuentre más alto. “Tenemos razón diferentes para pensar que el cambio está por encima de sus valor de equilibrio. No hace falta un tipo de cambio más alto, cualquier presión alcista sobre la divisa no va a obedecer a fundamentos reales” agregó Lacunza.

En este sentido, el nuevo funcionario nacional ratificó que permitir cambios en la paridad cambiaria sólo agregaría incertidumbre y presión inflacionaria. “Hemos coordinado objetivos con el Banco Central (…) para que no abandone el rango de precios en que se movió la semana pasada, para que no genere una innecesaria incertidumbre en ahorristas e inversores” indicó.

Otro de los puntos destacados de la conferencia de prensa fue que garantizó el cumplimiento de las pautas establecidas con el acuerdo del FMI. “Me contacté con el FMI, quedamos con que los próximos días estarán haciendo la visita para la quinta revisión de metas”.

Finalmente, Lacunza reconoció que los resultados económicos en términos de bienestar son menores de lo esperado. “No menos cierto que el legado de los próximos mandatos – que confió en que nos acompañen con el voto – le quedará una plataforma más robusta”.