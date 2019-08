El padre de una niña acusado de secuestro denunció que su hija fue abusada

“No la estoy secuestrando ni cometiendo ningún delito”, publicó en Facebook Julio Salazar, padre de Sol, la niña salió de vacaciones con su papá hacia Paraguay en enero de 2019 y no regresó. Su madre Guadalupe Salas denunció en la justicia que está siendo retenida ilegalmente, pero el hombre publicó una grave situación.

“No quería hacer público esto pero no queda de otra, sólo quería que se sepa que mi hija pasó por una situación de abuso bajo el cuidado de su mamá, que el sujeto que abuso de ella es o era su pareja. La traje con la única intención de pasar juntos unos días, como lo hicimos en 2018 y que en transcurso de su estadía acá, mi nena me confesó lo sucedido, para peor, mi hija me dijo que su mamá le pidió que no cuente a nadie lo sucedido y menos a mí y que siguió con la relación que tenía a pesar de lo sucedido”.

Compartiendo fotografías de recursos presentados en la justicia paraguaya aseguró que está amparado para no retornar a la Argentina hasta tanto “dure la investigación”, lo que hace presuponer que denunció el caso.

“Cómo pretendían que reaccione después de tremenda confesión. A raíz de eso mi nena me contó muchas cosas más de la convivencia con su mamá, pasó días sin comer a horario o días que sólo comía una vez, la encerraba de noche para salir con el novio (llamaron al 911 una vez por eso, lo pueden verificar) ya que mi nena me llamo esa noche y me avisó”, relató.

Dejando entrever que no tiene intenciones de traerla a Salta, dijo: “Yo no le quiero prohibir a su mamá ver a su hija y tampoco quiero que se pelee con ella, todo lo que hago es por pedido y voluntad de mi hija que con casi 10 años sabe dónde está bien y donde está mal. Mi hija todavía no declaró pero voy a solicitar que lo haga, lo único que hice fue protegerla como cualquier padre responsable haría”, aseguró.

Paralelamente Guadalupe, en el Día del Niño volvió a pedir y reclamar a la justicia salteña que la ayude a restablecer el contacto con su hija, a quien no ve hace 180 días.

Guadalupe Salas, mamá de la niña