El “Profe” Cáceres busca llegar al ámbito legislativo municipal

Tras sorprender a propios y extraños con su candidatura a concejal por el partido Kolina, Miguel Ángel Cáceres, reconocido historiador, escritor y profesor, ante las cámaras de InformateSalta, analizó el escenario electoral de cara las elecciones PASO del próximo 6 de octubre, donde competirá con más de 4 mil dirigentes.

En la oportunidad, consideró que la masiva participación por un lado es positiva ya que muestra las ganas de la sociedad de incursionar en la esfera política, pero a la vez muestra una carencia dirigencial, especialmente en su formación intelectual. “Yo creo que hay mucho apuro de parte de la dirigencia actual, a mi me gustaría que haya dirigencia que previamente le rinda cuentas al pueblo”, sostuvo.

Sobre sus condiciones, dijo estar preparado intelectualmente y contar una trayectoria de servicio social de más de 53 años de militancia social, que repercutió en crear una Federación Salteña de Bibliotecas Populares, y Colegios. “No sé si eso alcanza y si son precedentes válidos, eso lo va a decidir el electorado la ciudadanía”, expresó a InformateSalta.

Cáceres señaló que la ciudadanía espera que la política sea menos cara. “Hoy en día se juntan mesas de dinero y ahí salen todos los candidatos, y no debe ser así, estamos destrozando la ciudad, los espacios verdes, nuestro país necesita una dirigencia que esté fogueada, capacitada, curtida, no se trata de ocupar un cargo, de ganar un sueldo, sino de un compromiso”, dijo.







El profesor indicó que su objetivo es realizar un aporte en el sentido de cualificar el ámbito legislativo municipal. “Lo legislado cuando no hace centro en la realidad, es algo inservible, si no se cumple es porque ha sido tomado en contramano con la sociedad, es decir, que no responde a la expectativa fundamental o fue algo circunstancial entonces hay que reformarla, o anularla”, comentó.

También señaló que no hay que esquivar los errores. “Hay aprender desde los errores, y también de los aciertos, después dicen yo no voy a hacer esto, y hacen, porque no han conocido los mecanismos, los pasos, las razones, que dieron lugar a determinadas medidas”.

Por último, manifestó Cáceres que es fundamental abrir la agenda para insertar a la docencia, los jubilados y a la mujer en la agenda municipal. “Esos son los desafíos”, finalizó.