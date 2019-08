¿Quién es Mariano Arcioni, el gobernador de Chubut, novio de Luciana Salazar?

“Se están conociendo”, confirmó Jorgito Moliniers, amigo de Luli. Ella todavía no dijo nada.

Luciana Salazar sorprendió a todos al confesar que está enamorada. La rubia confirmó que está en pareja con un político pero no quiso revelar más detalles de su amor. Sin embargo, en las últimas horas se conoció quien sería el misterioso hombre.

Pese a que inicialmente en LAM arrojaron las iniciales S.U. en referencia a Sergio Uñac, Ángel de Brito confesó que se trataría de otra persona: "Ese no es. La están vinculando con un político, pero estoy segurísimo de que no es ese. Se-gu-rí-si-mo. Es de ayer mi noticia y no del viernes como dijo Polino", arrojó el periodista.

Con el rumor dando vueltas por todos lados, fue Jorgito Moliniers, íntimo de Luciana, quien reveló en Siempre Show -el programa que conduce Tomás Dente y Noelia Antonelli- que el misterioso funcionario es Mariano Arcioni, gobernador de Chubut. "No hay noviazgo. Hay un conocimiento, se están conociendo”, reveló el participante de Bailando por un sueño.





¿Quién es Arcioni?

Arcioni estudió en el Liceo Militar General Roca en Comodoro Rivadavia. En 1995 se recibió de abogado en la Universidad de Belgrano, Buenos Aires, y al año siguiente como escribano público en la Universidad del Salvador.

En las elecciones provinciales de 2015, fue electo vicegobernador del Chubut, acompañando en la fórmula a Mario Das Neves, quien accedió a su tercer período como gobernador. En las elecciones legislativas de 2017 encabezó la lista de candidatos a diputados nacionales por Chubut Somos Todos, ganado con 101.103 votos (31,56 %).

El 1 de noviembre de 2017, tras el fallecimiento de Das Neves, se hace cargo de la gobernación provincial, mediante un acto protocolar ante el escribano del gobierno.