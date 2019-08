Sáenz criticó las doble candidaturas: "Es tener un cargo a cualquier costa"

Tras el cierre del plazo para la presentación de las listas con los precandidatos que participarán en las PASO provinciales del próximo mes de octubre, siguen las repercusiones ante la masiva cantidad de anotados, los nombres que causaron sorpresa y las doble candidaturas.

Al respecto de las listas, el intendente capitalino y precandidato a gobernador Gustavo Sáenz, analizó el panorama electoral durante su programa radial que se emite por FM Aries. “En el armado se ven muchas cosas, algunos vienen, otros se van y se conoce mucho a la gente, aquellos que te vienen apoyando pero luego se van, los que especulan con un cargo, a los que les interesa llegar de cualquier forma y precio”, espetó.

En cuanto a su espacio, Sáenz lo defendió: “Nos plantamos desde un primer momento en un frente salteño, plural, con identidad, donde vamos a priorizar la necesidad de los salteños (…), vamos a pelear contra todos, contra la vieja política, contra la continuidad de los que vienen hace muchísimos años y contra el ‘establishment’”.

Desde este punto, el jefe comunal de Salta Capital se tornó duro con su discurso y apuntó: “Un dirigente político, de muchísimos años, decía ‘si no nos juntamos todos, Sáenz gana la elección’, y se juntaron todos, se amontonaron, (…) la mayoría de los intendentes llevan más de 30 años en sus pueblos y creo que no les han cambiado a vida a ninguno de ellos”.

Del mismo modo criticó las doble candidaturas que se visibilizaron con la presentación de las listas. “Son especulaciones muy grandes, estafas a la gente que rozan lo obsceno, muchos aprovecharon para ser candidatos en lo nacional y provincial, pareciera que no hay más gente, no hay más políticos (…), si alguien dice ‘voy a ser candidato a algo’ y al mes dice que será candidato a otra cosa, la gente no entiende nada, pero después se cobra estas cosas; las doble candidaturas es tener un cargo a cualquier cosa”.

Ante esta realidad es que solicitó al electorado tomar conciencia sobre quiénes son los que buscan el voto. “Nadie puede decir a quién queremos elegir, ustedes tienen que elegir a quién quieren que los gobierne, (tienen que) ver detrás de cada candidato qué hicieron, esa es su carta de presentación. Las propuestas son lindas en campaña pero ¿han cambiado la vida de ustedes? ¿Lo hicieron estos intendentes que se amontonaron? Es para preguntarnos ¿vale más el bolsón de las elecciones o las esperanzas de vivir mejor?”, concluyó.