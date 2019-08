Farmacias seguirán atendiendo a obras sociales, esperan actualizar precios

Ruíz, en diálogo con InformateSalta dijo que en específico la obra social provincial IPS cumple con sus acuerdos al igual que PAMI, pero la situación económica actual ha marcado una fuerte brecha de los precios que se ubicaría en un 7%.

Explicó que a pesar de la situación económica de las farmacias, estas continuaran la atención pero con los reclamos pertinentes y siempre monitoreando los distintos convenios. Hoy 20 se tiene que producir la actualización del PP Pami y ver si se adecúa al contexto económico.











“Los plazos de pago de PAMI se vienen cumpliendo, preocupa la diferencia que hay en el precio de venta al público general y la de Pami, la brecha que antes era de 15% hoy se espera que sea más. Pero esto se determinará en las últimas horas”.





En cuanto al stock y reposición de medicamentos la presidenta explicó que “hasta ahora no tenemos problemas, nosotros tenemos un aumento de precio de la Confederación Farmacéutica Argentina, hizo un análisis al respecto y el aumento de precios oscila entre un 5 y un 15%, daría un promedio del 7% pero por el momento no hubo problemas con la reposición de medicamentos por parte de las droguerías”.

Aclarando que sí el lunes posterior a las pasos hubo algunos droguerías que no vendieron algunos productos e insistió en que “la atención en las farmacia es casi normal, pero algunas con temor ante la incertidumbre que vivimos todos. La venta venía retraída por la misma situación económica que estamos viviendo, veníamos con el sector bastante golpeado por la situación económica ahora esto nos complica mucho más”.