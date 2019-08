"Mostrame tu culito": Denise Dumas denunció por acoso sexual a un "conocidísimo" productor

Después de dos décadas de silencio, Denise Dumas denució que sufrió un acoso sexual por parte de un "reconocidísimo productor de El Trece". De acuerdo a lo relatado por la conductora de Hay que ver, fue cuando participaba de un casting a los 21 años.

"Me acosó un productor conocidísimo. Me encerró en una oficina de El Trece y me la hizo pasar horrible. Recuerdo que salí corriendo y llorando. Fui a mi casa, les conté a mi papá y mamá. Y mi papá lo fue a buscar. Nunca lo encontró y nunca se me ocurrió denunciarlo. No era una opción. ¿Qué iba a hacer? ¿Iba a ir a una comisaría a contar: 'Me dijo qué lindo culo tenés, mostrámelo'?", reveló.

La por entonces modelo sospechó que algo raro sucedía durante el casting. "Había mucha gente. Todos iban pasando y a mí me dejaron para el final. Esperé como dos horas hasta que me dijeron que me iban a hacer la prueba sin cámaras en su oficina", recordó. "Pasé a su oficina, se presentó; era raro. Me dijo: 'No hace falta que vea como actuás. Me encanta tu culito, con eso me alcanza y sobra. Mostrame tu culito'. Recuerdo que estaba parada y pensé: 'No queda nadie, estoy sola con este hombre mucho más grande'".

La reacción de Denise fue negarse de inmediato. "Le dije: 'No quiero'. Después, abrí la puerta y me largué a correr. Me quedó la sensación fea de no poder ubicarlo, de no poder decirle: '¿Qué creés que estás haciendo?'. Sentí que no estuve a la altura de lo que me estaba pasando. Aprendí de eso para otros castings. Él fue un asqueroso, para mí era un viejo verde asqueroso".

Aunque se negó a revelar la identidad del productor, Denise destacó que se trata de una figura muy conocida. "Todo el mundo sabe cómo es. Es lo mismo que pasa con (Juan) Dartés. Todos saben. Una vez que la pasás te llegan mil cuentos. Si yo digo el nombre, me parece que a nadie le llamaría la atención. No creo que se acuerde, porque debe ser algo que hace seis o siete veces por semana".

Por último, la conductora reconoció que con el correr de los años le ofrecieron volver a trabajar con el productor que la había acosado. "No sabía explicar por qué no quería hacerlo. Valoro que los tiempos hayan cambiado. Ahora me siento mucho más fuerte".

Fuente: Big Bang News