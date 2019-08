Del Plá: “No creo que haya otros candidatos que representen una salida como nosotros”

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) – Unidad presentó, en una de sus listas, como precandidatos a la gobernación a la fórmula Pablo López - Gabriela Cerrano, a Cristina Foffani para la Cámara de Diputados, Jorgelina Franco a concejal y Claudio Del Plá a la intendencia.

De cara a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) provinciales del 6 de octubre, quien aspira a ser el próximo jefe comunal capitalino, visitó la redacción de InformateSalta y aseguró que son los únicos precandidatos que representan una salida transformadora.

“Nosotros vamos con todo porque somos una corriente, que no creo que haya otro candidato que pueda plantarse y decirle a los vecinos nosotros representamos esta salida. Nosotros tenemos desde el año 2001 a esta parte, hemos dado enormes batallas en esta ciudad, sobre grandes temas que hacen a la vida de los vecinos y hemos planteado alternativas de salida,” dijo a este medio.

En este sentido, recordó que desde su espacio plantearon la necesidad de incorporar las 100 hectáreas de Pereyra Rozas al desarrollo urbano y quienes cuestionaron el sistema de disposición final de los residuos y el sistema de recolección de residuos. “Vamos con mucho esfuerzo, muchos argumentos y con un gran programa para la ciudad,” subrayó.

Para Del Plá, su campaña electoral será el escenario para reforzar esa salida transformadora frente al fracaso del gobierno nacional. “Vamos a tratar de que la campaña electoral contribuya a que la clase trabajadora intervenga activamente en este proceso para no ser la víctima de esta crisis. Ese es el gran tema, es decir, para que los trabajadores no paguen la crisis, hace falta una salida que no es la del FMI, que no es la que levantan ni Fernández – Fernández ni Macri,” manifestó.

Internas dentro del Frente y fuertes críticas a Altamira

De visita en InformateSalta, el precandidato se refirió a la fuerte interna que se desató dentro de la Izquierda, en la que por un lado quedaron ellos y en otro Violeta Gil y Jorge Altamira, el histórico referente a nivel nacional. Los desacuerdos provocaron que en Salta, por primera vez, vayan a una interna.

“De nuestra parte hicimos todos los esfuerzos para que haya una lista única pero no se pudo, hay un sector vinculado a Altamira y a esta interna del Partido Obrero que tenía una pretensión de hegemonizar candidaturas fuera de toda lógica y se resolverá de este modo. Hay un grupo que se está escindiendo del Partido Obrero, que se niega a aceptar la decisión de la mayoría,” afirmó.

Asimismo señaló que “en el medio del desarrollo de esta campaña electoral, se agravó esta tendencia rupturista del sector de Altamira y demás y entonces si tuvimos un consenso para la elección nacional y no lo hemos podido tener para esta.”

“Altamira la verdad que ha hecho declaraciones vergonzosas porque la verdad es que él fue un entusiasta apoyador de todas las nominaciones a distintos cargos que hemos tenido. Como ahora ha pasado a una posición de minoría y quiere, de algún modo, armar una usurpación de un trabajo histórico que tenemos, ha pasado del elogio a la crítica sin estación intermedia, lo cual revela que tiene una conducta oportunista pero de la peor porque adopta los argumentos de los que están en el poder en esta provincia y siempre nos han combatido,” disparó.

Cambio de mando en el gobierno nacional

Claudio Del Plá adelantó que la transición en la presidencia puede llegar a ser dramática. “El gobierno no tiene las condiciones para afrontar los próximos vencimientos de deuda y habiendo sido un gobierno que dio todos los beneficios al capital financiero, hoy parece ser que una parte de ese capital, le está bajando el pulgar y está fugando el dinero de la Argentina. Ellos han llevado a la quiebra al país,” detalló.

En este punto subrayó que la clase trabajadora tiene que intervenir y consideró que hace falta más que nunca una salida obrera a la crisis nacional. “Hace falta nacionalizar la banca, establecer en materia de tarifas y servicios, tarifas argentinas. El problema de la Argentina no es el costo laboral, los salarios son bajos, el problema son estos costos que están asociadas a una renta extraordinaria de las compañías petroleras, de electricidad. La izquierda es la única que propone nacionalizar el pago de estos recursos,” indicó.