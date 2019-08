Fernández criticó a Macri: “El daño que se hizo no se puede reparar en dos meses”.

El candidato del Frente de Todos aseguró que el Gobierno “está decididos a liquidar las reservas para que el dólar no se escape”. Además desestimó un eventual no pago de la deuda y apuntó contra Carrió.

Luego de la asunción oficial de Hernán Lacunza al frente del Ministerio de Hacienda y la palabra del presidente del Banco Central, Guido Sandleris, el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, cuestionó que desde el Gobierno "están decididos a liquidar las reservas para que el dólar no se escape" y advirtió que "el daño que se hizo, no creo se puede reparar en dos meses".

En la oportunidad, se comprometió a cumplir los compromisos asumidos con el exterior y desestimó tácitamente un eventual no pago de la deuda. "Nadie padeció el default (declarado en 2001, NDR) más que yo porque yo manejé a la Argentina en default. Puedo ayudar dando estas certezas de que no soy una persona que miente. Lo que digo lo cumplo. Soy responsable y serio", afirmó.

El dirigente peronista también habló de su nueva comunicación con el presidente Mauricio Macri y reiteró que su tarea "no es co-gobernar" porque en las PASO no fue ungido como "un presidente de reemplazo". "Más que la gobernabilidad, lo que más me preocupa es la tranquilidad de la gente. La gobernabilidad es abstracto: quiero que no tenga sobresaltos. Creo que uno debe ayudar a la gobernabilidad en tanto y en cuanto esto signifique tranquilidad y mejoras para la gente", enfatizó.

Por último, apuntó contra la diputada nacional Elisa Carrió, a quien calificó como "alguien que no está bien" y aseguró que ocupa un lugar importante en la estructura del Gobierno porque " la política a veces hace cosas que son incomprensibles".