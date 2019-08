Los Nocheros rompieron el silencio en televisión: "Extrañamos mucho a Mario"

Rubén Ehizaguirre, Kike Teruel y Álvaro Teruel estuvieron en Pampita Online y hablaron, entre otras cosas, del alejamiento de Mario Teruel de la banda luego de que su hijo Lautaro fuera preso por violación. Los Nocheros nunca dejaron de tocar y, según cuentan quienes quedaron, el integrante que falta volvería en los festivales de 2020.

"La información empezó a editorializarse de una manera que era Nocheros, Nocheros, Nocheros", dijo Kike antes de casi confirmar que Mario estará antes de fin de año junto a ellos. En los shows que darán hasta fin de año, la cantante Magui Soria, ex La Voz Argentina, será la cuarta "nochera".

📢 #LosNocheros hablaron sobre la salida de la banda de Mario Teruel en #PampitaOnlineNET 👉 👉 Mirá en vivo https://t.co/QTK1ssuY2u pic.twitter.com/PGPW5Bf7At — Pampita Online (@PampitaOnline) August 19, 2019

Cuando Pampita les preguntó si se siente la falta de Mario, Álvaro aseguró que lo extraña mucho. Rubén, por otro lado, contó por qué la banda eligió no frenar sus shows. "La situación va por un lado, los Nocheros por otro, no queríamos faltar el respeto. Hemos pensado en parar. Iba a ser un motivo muy serio, pero si parábamos no se solucionaba nada y tampoco teníamos nada que ver. Había que poner la cara", dijo. Los 3 Nocheros, por ahora, dan gira junto a Magui y hasta sacaron un videoclip junto a ella, sin Mario.