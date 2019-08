“El Dios del Caos”, el asteroide que chocaría la Tierra en 2029 y provocaría una catástrofe

Un asteroide de 340 metros podría provocar una catástrofe mundial dentro de una década, según anuncia la NASA. Se trata del denominado "Dios del Caos", un bólido que, si choca contra la Tierra, el impacto sería 15.000 veces superior al de la bomba de Hiroshima.

La fecha fijada para dicho acontecimiento, según la Conferencia por la Defensa Planetaria, sería el 13 de abril de 2029, aunque la probabilidad de que esto se cumpla es de una entre cien mil.

Primero se hará visible a simple vista en el cielo nocturno sobre el hemisferio sur, volando sobre la Tierra desde la costa este hasta la costa oeste de Australia. Luego cruzará el Océano Índico y el Ecuador, aún moviéndose hacia el oeste, sobre África. En su aproximación más cercana, hacia la media noche en Europa, Apofis (en honor al dios egipcio del caos) se situará sobre el Océano Atlántico y se moverá tan rápido que lo atravesará en solo una hora. Una hora más tarde, el asteroide habrá cruzado los Estados Unidos.

El también llamado asteroide 9942 Apofis, que fue descubierto por los astrónomos del Kitt Peak National Observatory en 2004, será el primero en poder observarse a simple vista desde la Tierra. Asimismo, aunque la noticia puede resultar preocupante, los científicos consideran que es "una gran oportunidad para la ciencia, que lo estudia con detalle", tal y como apunta Jillian Scudder, del Oberlin College and Conservatory.}

Desde su hallazgo, los expertos no han dejado de observarlo: se han reproducido simulaciones sobre los efectos de su posible colapso en la Tierra, que se produciría a una velocidad, nada más y nada menos, que de 19 kilómetros por segundo. El cuerpo, que se ha calificado como un Asteroide Potencialmente Peligroso (PAA), cruzará el Océano Índico hacia Estados Unidos.

Personas de gran influencia e integrados en el mundo espacial como Elon Musk, fundador de Tesla, han mostrado su preocupación por la inexistente defensa contra asteroides.

En un tuit escribió: "¡Gran nombre! No me preocuparía por este en particular, pero una gran roca golpeará la Tierra eventualmente y actualmente no tenemos defensa".