Ya se pueden ver montos, fechas y lugares de cobro ¿Cómo consultar el detalle de pagos?

Lo cierto es que a partir de ahora, los cobros se normalizaron en la mayoría de los casos, aunque todavía queda gente que no cobró y/o no puede acceder a dicha información.

La Administración Nacional de la Seguridad Social sigue ajustando errores propios de los cambios que se produjeron en las liquidaciones a partir de agosto.

Según pudo confirmar el portal El Ciudadano, miles de beneficiarios de asignaciones CUNA que todavía no cobraron, tampoco pueden ver la fecha de cobro. Eso ya es parte del pasado: ahora ya se puede acceder a la información.

Los ajustes se terminaron de reparar ayer por la tarde y es por eso que desde hoy en adelante, "ya no tendrían que haber problemas a la hora de consultar la liquidación" según comentaron fuentes.









Liquidación CUNA: cobro, fechas y montos agosto 2019

TABLA DE CONTENIDOS - LIQUIDACIÓN CUNA DE ANSES

¿Cómo consultar el salario familiar con el celular? (liquidación CUNA)

¿Cuánto cobro este mes y en septiembre? (Mis ANSES CUNA)

¿Qué hacer sino cobraste por cajero en la fecha indicada?

¿Qué es CUNA?

Obtener información correspondiente a tu liquidación CUNA es muy fácil y solo hace falta contar con el número de CUIL o el NÚMERO DE BENEFICIO.

A continuación te explicamos el paso a paso para que puedas saber fecha y lugar de cobro en menos de 3 minutos a través del celular.

1 - Entrar en la página "Anses Dónde Cobro"

2- Colocar el número de CUIL o NUMERO DE BENEFICIO.

3- Ingresar el código de seguridad el código de seguridad y luego hacer clic en CUIL o NÚMERO DE BENEFICIO dependiendo de la opción ingresada en el paso 2.

3 - Elegir la opción "CUNA". En pantalla aparecerán próximas fechas y lugares de pago. (Los otros beneficios "SUAF" o "AUH" ya no corren)

IMPORTANTE: Si no contás con número de CUIL o NÚMERO DE BENEFICIO no vas a tener otra alternativa que dirigirte hasta una oficina ANSES para consultar montos, fechas y lugares de cobro. Cuando vayas, solicitá que te entreguen el número de CUIL o el NÚMERO DE BENEFICIO para que no tengas que volver a la oficina.

¿Cuánto cobro este mes y en septiembre? (Mis ANSES CUNA)

En agosto vas a cobrar lo mismo que en julio. O sea, te deberían depositar $2.652 por en el caso de las EX AUH. En cuanto a las CUNA (ex SUAF) el haber quedó conformado en $2.250 para quienes cobran entre $4.008 y $34.875 (IGF); en $1.515 para los reciben entre $34.876 y $51.152; en $916, para los perciben entre $51.152 y $59.059y $471 para los que cobran entre $59.059 y $107.656.

En septiembre, las asignaciones CUNA (ex AUH) van recibir un bono de $1000 o sea que en total van a cobrar $3.652 por cada niño a cargo. Lo mismo sucederá en octubre.

¿Qué hacer sino cobraste por cajero en la fecha indicada?

Muchas personas que consultaron el cobro, luego no recibieron el dinero en el cajero. Este inconveniente tiene origen en un problema de sistemas. La solución es la siguiente: cobrar por ventanilla en el lugar indicado en la liquidación.

Otras personas cobraron una parte. Esto responde a que posiblemente tengan dos prestaciones y todavía no se terminan de liquidar.

Según la Dra. Laura Kalerguiz, CUNA "es un sistema unificado en el pago de asignaciones por hijo. Mediante CUNA se unifica el pago de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo. Para que sirve? Si una persona no tiene trabajo, o tiene empelo en negro, y cobra AUH, y tiene la suerte de tener un empleo en blanco, esa AUH se transforma en Asignación Familiar por hijo"

RESUMIENDO: CUNA es el pago de AUH y Asignación por hijo y NO ES UN PAGO EXTRA NI UN BONO

Informe: Orlando Tirapu