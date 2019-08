Caso Luján Peñalva: la testigo detenida llamó 4 veces al 911 con detalles que luego negó

Luego de conocer la detención de una mujer en el caso de Luján Peñalva, el abogado querellante, Pedro Arancibia, explicó a InformateSalta que luego de tres días del hallazgo sin vida de las jóvenes, la mujer llamó cuatro veces al 911 para dar supuestos detalles. Hoy la testigo está cambio el contenido de su declaración.

"Hizo toda una historia con detalles de quién había sido la persona que las habría asesinado, de que manera lo habría hecho, cómo ella se había enterado de la situación. Fue muy llamativo, hace años se la llamó, tarde pero se la llamó. En la misma declaración, dice que en realidad esa era una mentira y que ella había inventado todo. Se cerró el acta y nunca se indagó ni se profundizó" expresó el letrado.

Desde la querella llamó siempre la atención que en la declaración la testigo vertía detalles de la vida de las jovencita que no entienden cómo los conocía y los manejaba a tan solo tres días del hallazgo.

"Habla en particular de la persona acusada por ella que las habría matado y cómo habría hecho para matarlas. Nos llama mucho la atención que ella describa qué problema tenían con esa persona y cómo hizo para matarlas y luego dejarlas en el lugar. Una serie de cosas que a los dos o tres días de ocurrido el hallazgo es muy difícil de llamar al 911" remarcó .







Consultado por la posibilidad de que la mujer padezca alguna enfermedad psiquiátrica, dijo que es una cuestión que debería haber sido definido hace 7 años atrás. Hoy tras ser interrogada e insistir en que se trató de una mentira quedó detenida, hasta tanto, la fiscalía determine la veracidad de sus palabras. Se harán una serie de procedimientos incluso esperan se cumpla con un estudio psiquiátrico.

"Empezó primero a no acordarse y a medida que iban exhibiendo las cosas empezó a reconocer, el tema es que volvió a insistir que se trataba de una mentira pero nunca dijo por qué. Ella da ahí muchos detalles también de su versión que son cuestiones familiares y del entorno de las chicas que es muy difícil las haya conocido solamente por los medios".

Ahora la Fiscalía a cargo debiera evacuar las dudas, verificar comunicaciones que ella tuvo y ver cómo acredita lo que dice, dando lugar a un pedido que ya se hizo en el mes de Mayo. En este marco, Arancibia solicitó las condiciones psicológicas y psiquiátricas de la mujer.

"Prácticamente estamos haciendo una revisión de lo que no se hizo en estos 7 años y no se profundizó como se debería haber, hechos para esclarecer para bien o para mal. No hay ninguna estrategia de involucrar a alguien de manera caprichosa sino que también se sepa hasta el fondo el asunto, por qué se hizo lo que se hizo, lo que no se hizo, por qué razón y que quede bien claro" concluyó.