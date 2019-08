Le entregaron una vivienda social, se separó de su familia y ahora pide otra

Jose Luis Colque, no vidente, decidió encadenarse en IPV por un inminente desalojo de la casa que alquila. Sin embargo, fue beneficiario de una casa en 2009, pero con otro grupo familiar. Hoy, nuevamente casado, pide otra, pero no hay casas disponibles por el momento.

José Luis Colque, un sujeto no vidente, decidió encadenarse en los últimos días debido a la situación apremiante que vive junto a su familia en una casa que alquila y de la cual sera desalojado por no poder solventar el pago del alquiler. En esa oportunidad el hombre contó sobre un comodato recibido tiempo atrás con otro grupo familiar con el cual hoy no convive.

Ante esta situación el IPV explicó que el señor José Luis Colque fue atendido en reiteradas oportunidades tanto por el presidente del IPV, Sergio Zorpudes como por el coordinador de Áreas, Esteban García Bes, incluso en la última audiencia estuvo también presente la presidente de la Asociación, Nieves Torres.

Desde el organismo, informaron que Colque ya fue adjudicado con un departamento en Barrio Juan Pablo II - Etapa II con su anterior grupo familiar. Dicha unidad habitacional fue entregada como comodato a la Asociación de Ciegos Habib Yazzle, representada por Nieves Torres de Quiroga, junto a otros 4 departamentos más, pero vencido el comodato, en el año 2009 IPV adjudicó la vivienda al grupo familiar declarado.











El hecho es que ahora, Colque formó otra familia y generó una nueva ficha social en el año 2011, la cual se encuentra encuentra actualizada e inclusive participó de los sorteos de vivienda que hubo desde esa fecha hasta el momento sin resultar beneficiado.

En las distintas entrevistas, mantuvo con las autoridades de este organismo se le explicó que, a pesar de su anterior beneficio y por haber formado otro grupo familiar, se encuentra entre los casos de prioridad al recuperar una vivienda. Éste es un acto administrativo que debe cumplir determinados plazos legales, por lo cual no se puede aseverar fechas ciertas en la recuperación de casas.