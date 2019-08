El pedido de restitución de una niña desde Paraguay sacó a la luz un abuso sexual

La historia de Sol, una niña de 10 años que se fue de vacaciones a Paraguay con su papá y no regresó a la provincia recorre todos los canales de televisión y radios. Guadalupe, su madre, denunció en la justicia la retención indebida de la niña e inició acciones legales para que la restituyan, pero en medio de la puja salió a la luz la comisión de un delito mayor, un abuso sexual.

Fue el padre quien en su perfil de Facebook aseguró que no devolvió a la niña al enterarse del abuso que sufrió supuestamente a manos de quien era pareja de su mamá y denunció lo ocurrido en el vecino país.

Guadapule por su parte salió en contra ataque “fui la primera en denunciar todo en la justicia, no me importó si era mi pareja, lo acusé y me fui con mi hija de la casa que compartíamos”, dijo en diálogo con InformateSalta.







“Mi hija me contó al día siguiente de lo sucedido, fui a la comisaría de Solidaridad y no me tomaron la denuncia, así que fui a la del barrio Santa Cecilia y ahí logré que me atiendan. Es una causa por abuso sexual simple y quedó en la nada porque como no me devuelven a mi hija ella no pudo declarar, su padre le niega hasta el derecho a la justicia”.

La denuncia quedó en manos de la fiscal “Sodero Calvet que ordenó algunas medidas entre ellas un audiencia de Circuito Cerrado de Televisión para que declare, pero no lo pudo hacer porque su papá no la devolvió”.

“No podemos enjuiciar a este hombre porque mi hija no pudo declarar. Creo que la fiscal tendría que haber enviado un exhorto pidiendo que la restituyan. Esta todo tan atrasado que me atrevo a decir que no hacen nada”, denunció.







En ese contexto aseguró que no existen motivos para que la niña no vuelva con su madre. “Quiero dejar aclarado que el juicio de restitución está en camino, se ha iniciado y yo denuncié el abuso ni bien me enteré y no me importó si era mi pareja, me fui de la casa que compartíamos y me perseguía al punto que tuve que irme a vivir a la casa de mi hermana por protección y esto está asentado en los informes sociales que ordenó la justicia”.

La causa

Fuentes consultadas por InformateSalta contaron que la denuncia efectivamente fue radicada pero la mamá de la niña se negó a que le realicen la revisión médica. Paralelamente y de forma sorprendente el juez de Garantías que tramita la restitución no tiene información del grave delito del que habría sido víctima la niña.