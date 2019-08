De la mano de Sáenz, Mario Peña busca una banca en la Cámara Baja

El cierre de listas de cara a las elecciones PASO del próximo 6 de octubre, dejaron algunas sorpresas, entre ellas, la precandidatura a diputado provincial del actual secretario de Turismo de la Municipalidad, Mario Peña (h), quien buscará desde el ámbito legislativo fijar políticas de Estado para el crecimiento de toda la provincia.

El funcionario, ante las cámaras de InformateSalta, aseguró que se trata de un enorme compromiso. “Las cosas no están bien y hace falta gente que desde distintos lugares pueda con un gran compromiso social, y con esa mirada de estar cerca de la gente, tomar decisiones para el bien de los salteños”, dijo.

Sobre sus propuestas, propuso una reforma tributaria para que las actividades productivas, sobre todo los comerciantes, paguen impuestos que sean lógicos. “Este gobierno ha modificado ingresos brutos en casi el 100% y eso de alguna forma ha afectado mucho a los comerciantes, y hay que revertirlo”.

También se manifestó preocupado por distintas cuestiones que tienen que ver con la realidad de los salteños, sobre todo el trabajo. “Estamos los argentinos, y los salteños viviendo una época muy difícil, por eso la idea es tratar de llegar con propuestas muy claras para de alguna forma aportar ese granito de arena que creemos que hace falta hoy”.

En la oportunidad, el ex presidente de la Cámara de Turismo de Salta, destacó que la experiencia de la campaña anterior, donde no logró avanzar después de las PASO, le sirvió para entender como funciona la lógica de una elección. “Creo que la experiencia de la campaña anterior es sumamente positiva desde lo personal porque me tocó aprender”, sostuvo.

En relación a su apoyo a la lista que lleva a Matías Posadas como intendente, destacó la impronta, y el rol social del actual diputado. “Ha caminado muchísimo la ciudad, tiene la visión de continuar el trabajo de la actual gestión y de llevar el gabinete a distintos barrios de la ciudad, para estar muy cerca de los vecinos”, sostuvo.

Por último, subrayó la capacidad de política y gestión del intendente y precandidato a gobernador Gustavo Sáenz. “Cuando llegó a la ciudad vio que con el presupuesto era muy difícil encarar obrar importantes para los salteños, y en aquel momento hubo que subirse a un avión y conseguir los fondos necesarios como para que las obras lleguen a nuestra ciudad, bueno, lo mismo va a ser cuando seamos provincia”, finalizó.