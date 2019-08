Macri y Alberto Fernández estarán juntos en un seminario sobre Democracia y Desarrollo

El actual presidente y el candidato del Frente de Todos coinciden en una actividad que tiene como invitado especial al ex presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso.

Mauricio Macri y Alberto Fernández compartieron dos charlas telefónicas en los últimos días, en las que dialogaron sobre el complejo contexto económico de la Argentina. Esa cercanía entre los principales candidatos a la presidencia se incrementará este jueves, cuando ambos coincidan en el seminario de Clarín Democracia y Desarrollo, en el que expondrán sus visiones sobre la actualidad y sus proyectos para el país.

La participación del postulante del frente Juntos por el Cambio y la del candidato del Frente de Todos se producirá en la previa del debate presidencial, que se desarrollará en dos fechas: 13 y 20 de octubre.

El evento contará con la presencia del expresidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso, que comenzará a exponer alrededor de las 9. Luego se espera que continúe Fernández y por último Macri.

"No soy un comentarista judicial"

Uno de los presentes en el evento fue el candidato a vicepresidente por el oficialismo, Miguel Ángel Pichetto, que prefirió no opinar acerca de las últimas resoluciones judiciales. El miércoles, la Cámara Federal respaldó la investigación sobre el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino S.A. y anuló los procesamientos en la causa que tiene en la mira el supuesto pago de coimas en el soterramiento del Sarmiento. "No soy un comentarista judicial", señaló al respecto.

Luego se refirió al malestar de los gobernadores de la oposición que cuestionan el costo fiscal de las medidas adoptadas por el Gobierno para paliar la crisis, entre estas la eliminación del IVA para alimentos de la canasta básica y la rebaja del Impuesto a las Ganancias. "Las medidas han sido dirigidas a los sectores populares, son iniciativas que alivian el impacto del dólar y me parece que tienen total razonabilidad y no afectan el funcionamiento fiscal de las provincias. Son facultades del poder Ejecutivo tomar estas medidas", afirmó.