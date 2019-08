“Pichona” Moisés se acerca a Olmedo en la defensa de la dos vidas

La diputada provincial del PRO decidió no participar en la elección provincial en vistas de la incorporación de Antonio Marocco al espacio de Sáenz. Dijo coincidir con el empresario sojero en la defensa de las dos vidas y la lucha contra el narcotráfico.

El cierre de las listas de cara a las PASO del próximo 6 de octubre, dejaron algunas sorpresas, entre ellas, la decisión del precandidato a gobernador Gustavo Sáenz de elegir como compañero a Antonio “Gringo” Marocco, un hombre muy cercano a Alberto Fernández, quien encabeza la fórmula presidencial junto a Cristina Fernández de Kirchner.

La medida motivó que algunos dirigentes, entre ellos, la diputada provincial del PRO, Gladys “Pichona” Moisés, decidieran dar un paso al costado. “Pasa por una cuestión ideológica, no pensábamos que podía haber una fórmula con alguien del kichnerismo”, sostuvo en diálogo con InformateSalta.







La candidata a senadora nacional en segundo término manifestó que decidieron no participar en los comicios provinciales. “Hasta que se definió la fórmula, era un espacio más bien opositor, nosotros estamos en las antípodas ideológicas del kichnerismo y es nuestro competidor natural, tenemos que ser coherentes”, dijo.

También apuntó contra las dobles candidaturas, razón por la cual no aceptó competir por la intendencia de Metán. “Creo que la gente merece todo nuestro respeto, nos han votado para otra cosa, para que salgamos de esa política tradicional que no sea ‘todo vale’, hemos venido con vocación de servicio, no de poder, esperaremos cuando sea el momento electoral oportuno para continuar”, manifestó.









Si bien aseguró no tener decidido su voto, dijo coincidir con el actual diputado Alfredo Olmedo, en la defensa de las dos vidas, y en la lucha contra el narcotráfico. “Hoy es quién más representa a la oposición”, sostuvo.

Por último, manifestó que los partidos políticos tienen una crisis tremenda porque solo piensan en lo electoral. “Uno no puede estar migrando de partido en partido por un resultado electoral, eso también nos señala porque estamos como estamos no hay coherencia, no se puede estar hoy con uno, mañana con otro, tiene que primar el respeto a la gente”, finalizó.