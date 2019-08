Alina Moine habló sobre su relación con Marcelo Gallardo

La periodista Alina Moine, a quien en los últimos días se la vinculó amorosamente con Marcelo Gallardo, el director técnico de River, fue sorprendida por otro colega, quien le preguntó directamente por el tema.



Ella se disponía a salir con su auto cuando fue interceptada, y decidió amablemente bajar el vidrio para conversar con un periodista de Los Ángeles de la Mañana (LAM), quien le consultó por los rumores sobre una relación con el Muñeco Gallardo, a lo que ella respondió: "Mi mamá me mandó los links (de las notas), y también me preguntó si salía con Alario”, (refiriéndose al jugador Lucas Alario, ex jugador de River).

De paso, Moine aprovechó el momento para desmentir ambos rumores: "Alario podría ser mi hijo y con Gallardo no, no, no, no, no...", dijo contundente pero con una sonrisa.

Ante la negativa, el periodista volvió a insistir y le consultó sobre el matrimonio de Marcelo Gallardo, que según se dijo en LAM, habría terminado hace unos meses atrás.

"Yo de la vida de Marcelo no voy a hablar. Por mí puedo decir que no estoy con él. Lo conozco y tenemos una buena relación pero no pasó nada. ¿De dónde sacaron eso? No sé, no tengo ni idea y lo desmiento", aclaró la conductora de noticias de Fox Sports.

Los rumores que afirmaban una posible relación entre Moine y Gallardo fueron tomados con sorpresa, ya que el DT de River fue padre hace apenas un mes, de su cuarto hijo, con su ex esposa Geraldine de La Rosa, quien una semana antes del nacimiento, se encontraba sentada en el palco del estadio de River.