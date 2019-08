Amenazaron a Jáuregui y se baja de la precandidatura a concejal

Sin haber comenzado la campaña, Diego Jáuregui decidió abandonar la contienda política luego de haber vivido un episodio de violencia. De acuerdo a lo expresado por el periodista, dos hombres lo amenazaron y lo amedrentaron para que no siguiera en la política.

“Se me acercaron al auto cuando estaba por bajar, me increparon. Pensé que me iban a robar, tenía el bolso de la cámara y lo tiré abajo del asiento del auto. Me hicieron salir del auto, me empujaron y textualmente me dijeron: ‘Dedicate a lo tuyo, la política no es lo tuyo. Sabemos dónde vivís, que te quede claro’. Me volvieron a empujar y se fueron”, contó.

Hacía poco tiempo que el periodista había confirmado que competiría para ocupar una banca en el Concejo Deliberante, dentro del partido “Todos x Salta”, encabezado por el intendente de Rosario de Lerma, Ignacio “Narcho” Jarsún.

Diego Jauregui

“Ni siquiera arrancó la campaña, nunca me hubiera imaginado algo así. Nunca vi a esas personas, vivo hace más de 20 años acá, en Castañares, no me robaron ni nada, solo me dijeron eso. Pregunté si hay cámaras en la zona, pero me dijeron que no”, informó.

Tras el lamentable suceso, Jáuregui decidió no continuar con la campaña. “Anoche hablé con la gente del partido, hablé con Nacho Jarsún, con los colegas, con mi familia. Tenía mucho entusiasmo, me estaba preparando mucho. Tengo dos hijos menores y no quiero arriesgarme”, sostuvo.