Tips para conseguir precios increíbles en tu vuelo

Esto ultimo no solo le produjo dolor de cabeza al oficialismo, sino que también una subida del dólar trae caos en la gente y sobre todo en la economía, los precios se disparan y es por eso que cada familia o cada individuo va a necesitar generar hábitos de ahorro en los distintos rubros en los cuales gasta su dinero.

Es posible que antes de este suceso hayas tenido en mente hacer un viaje de vacaciones o quizás luego de esto quieras hacerlo para poder descansar de un año agotador, y todos sabemos que si quieres viajar en avión muchas veces es difícil conseguir buenos precios aéreos, es por eso que hoy te traemos algunos consejos para poder ahorrar un poco a la hora de contratar tu vuelo.

Es frecuente que veamos los precios en dólares y esto es ya que la industria aérea suele estar dolarizada, por lo que esto será lo que vamos a ver si la promoción que nos ofrecen es relativamente buena o no.

No hace falta decir que lo que vamos a terminar pagando por nuestro vuelo muchas veces decide definitivamente si el viaje se realiza o no, a veces se termina desistiendo por un destino y eligiendo otro por que es mas económico. Y es en estas situaciones cuando nos empiezan a surgir muchas dudas y de todos los estilos, como si realizar varias escalas a un precio mas cómodo, que temporada elegir, etc.

En primer lugar, es necesario saber cuales son nuestros gustos a la hora de viajar y que es lo que priorizamos. Algunas personas viajan si o si en temporada alta, algunas otras necesitan pagar su vuelo en cuotas, y otros por ejemplo no quieren tomar escalas a toda costa, prefieren viajar directo, tardar menos y pagar más.

Una vez que hayamos seleccionado nuestras prioridades a la hora de la elección podemos pasar a los consejos para aprovechar las ofertas aéreas. Buscar vuelos con una gran anticipación (de 4 a 7 meses) es un gran factor que puede marcarnos una gran diferencia en el precio final de pasaje (con excepción de la temporada alta, en donde hay menos chances) además de que a mayor tiempo podemos buscar distintas opciones y comparar con más calmas los precios finales que nos van a ofrecer las distintas compañías aéreas.

Otro factor a tener en cuenta en términos de ahorro de pasajes aéreos es ser flexibles en las fechas de nuestro viaje. A mayor rango de fechas disponibles para viajar mayor será la posibilidad de encontrar ofertas baratas. Con respecto a esto último, podemos afirmar que viajar un fin de semana o fechas exactas como las quincenas provocará que nuestro precio se eleve.

Algo ya conocido y nombrado pero que no está de más recordar es que en la temporada alta, como los meses de enero, febrero, julio y agosto, o en aquellas fechas de eventos de gran magnitud, hay precios más altos.

Mucha gente no puede tener rango de fechas amplios para elegir tomarse vacaciones (sobre todo por motivos laborales), en estos casos se recomienda iniciar la búsqueda muchos meses antes y realizarla en varias semanas distintas.

Un aspecto que es muy importante, pero a veces poco tenido en cuenta son las agencias de viajes es que comparando distintas compañías de viajes pueden ofrecer distintos valores para un mismo día y para un mismo destino, la clave de esto está en que por ejemplo usan diferentes combinaciones de compañías aéreas u horarios.

También existen páginas como Volame que se concentran en ofrecer a sus usuarios las mejores promociones aéreas y así facilitar la elección, no caben dudas que esta es una de las mejores opciones para ahorrar tiempo de búsqueda y dolores de cabeza a la hora de elegir, solo ingresa a la web y fíjate cuales son los vuelos que mejor se pueden adaptar a tus preferencias de viaje y sobre todo a tu bolsillo.

Luego de esto no tienes excusa para realizar tu viaje a pesar de los tiempos que se aproximan en Argentina, así que ya puedes ir contratando tu vuelo y armando tus valijas.