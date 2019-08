Quemacoches en Bº El Bosque: "Fue una situación desesperante"

Esta mañana a través de el programa Salta Directo, el propietario de la motocicleta contó que vive hace 2 semanas en el barrio, por lo que, pensó que era tranquilo el lugar. A esa hora regresaba de acompañar a su mamá a la parada de colectivo observó un joven que cruzó desde el descampado, vio que arrojó algo y luego huyó por entre medio de los edificios.







"Todas las madrugadas acompaño a mi mamá, a esa hora cruzaba un muchacho encapuchado cruzaba el descampado, tenía algo en la mano, comenzó a correr se le cayó algo en el piso. Inmediatamente que el chico dobla empezó a haber humo y fuego, me vine a ver y era mi cochera y la del vecino, no me dio tiempo a sacar las cosas, había una lona se prendió fuego, estaba solo y tenía una actitud sospechosa".







En tanto, la propietaria de la Kangoo se mostró sumamente conmovida por lo que le tocó vivir hoy,

"Los vecinos que nos golpearon la puerta, fue una situación desesperante, nos encontramos con todo incendiado, una tristeza la verdad que no sé, es muy tranquilo. Nunca hemos tenido un problema, tenemos que esperar que lleguen los peritos".





En el hecho interviene la Fiscalía Penal Nº 3 y se espera el informe de un Perito en Siniestro.