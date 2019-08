Alberto Fernández: "Si soy presidente, no hay posibilidad de caer en default"

El candidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, sostuvo este jueves que "hay que terminar con la idea de que las transiciones son difíciles y parte de una guerra". Además, aseguró: "La Argentina no tiene posibilidad de caer en default si yo soy presidente".

Es el segundo entrevistado en el seminario "Democracia & Desarrollo", organizado por Clarín en el Malba, donde analizó una eventual transición entre el Gobierno de Mauricio Macri y la propuesta política que él encabeza.

En ese contexto, el candidato presidencial del kircherismo dijo que "las transiciones son parte de la democracia". "Tenemos que sacarle todo contenido dramático al traspaso. La Argentina tiene que sepultar un momento de confrontación que se ha extendido durante muchos años", afirmó.

Fernández ganó las elecciones PASO con un amplio margen y sus declaraciones públicas tienen por estos días más peso que nunca.

Entrevistado por los periodistas Ignacio Miri, Fernando González y Silvia Naishtat, aseguró que "nunca" se negó al diálogo el Macri. "Cuando leí un mensaje del Presidente se lo contesté en el acto. Y lo hago con todo el que me habla: no concibo la política sin diálogo, no la concebí nunca", señaló.

Por otro lado, afirmó que "la Argentina no tiene ninguna posibilidad de caer en default" si asume la presidencia. "Yo lo viví el default: nadie lo quiere como salida", afirmó".

"Hay que sacar del escenario la idea de que nosotros venimos a incumplir las obligaciones contraídas: es falso y daña el presente", agregó en esa línea.

Fernández también fue consultado por el cepo al dólar, vigente durante la gestión de Cristina Kirchner. "No fue una buena solución", sostuvo. Aunque destacó que "peor solución es tomar deuda".

"¿Por qué lo hizo Cristina? Porque el país tiene periódicamente una situación de asfixia donde no hay dólares necesarios para la demanda de dólares que tiene la Argentina. Eso le pasó a Macri. ¿Qué hizo? Tomó deuda. Y así estamos", reflexionó.

El candidato presidencial se refirió, además, a la relación con Brasil, el principal socio comercial de la Argentina y un importantísimo actor en el Mercosur.

La semana pasada, el mandatario brasileño Jair Bolsonaro advirtió que no quería "hermanos argentinos huyendo" hacia Brasil en caso de que triunfe la fórmula kirchnerista. Y Fernández respondió llamándolo "misógino" y "violento".

En ese sentido, aseguró que el cruce con Bolsonaro fue un error. "Me dejé llevar por la lógica de Bolsonaro", señaló. Y agregó: "Por eso paré, porque Brasil es mucho más importante que cualquier enojo mío con cualquier presidente".

Días atrás, Fernández definió como "particularmente muy rara" la situación en que quedó la Argentina tras los resultados de las PASO, en las que su fórmula con la ex mandataria Cristina Kirchner se impuso a la oficialista de Juntos por el Cambio por 15 puntos.

Ex jefe de Gabinete de los Kirchner (2003-2008), Fernández aseguró en su último reportaje con Clarín que está "decidido a reconstruir el país con todos, sin dejar a nadie a fuera". También aseguró que, en caso de ganar en octubre, su relación con el Fondo Monetario Internacional será "correcta". "Siempre la tuvimos", indicó.

Por otro lado, definió el Frente de Todos como "mucho más que kirchnerismo". "Nosotros somos un tiempo de reencuentro, donde el kirchnerismo es una parte muy importante", explicó.